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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.08.15 06:11 조회수
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1. "용산공원 전체 공급 검토"…서울시 "거듭 반대"

정부가 서울 용산공원 전체와 그린벨트 지역을 추가 주택 공급지로 활용하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다. 서울시가 거듭 반대 의견을 밝힌 가운데 김윤덕 국토부 장관은 다음 주 오세훈 서울시장을 만나 접점을 찾겠다고 말했습니다.

2. 연휴 내내 비…남부 최대 200mm '해갈' 기대

오늘(15일)부터 연휴 내내 전국적으로 비가 이어질 것으로 보입니다. 특히 남부 지방에 최대 200mm의 많은 비가 예보돼 가뭄 해갈에 도움이 될 것으로 기대됩니다.

3. "4년 중임·연임 개헌 입장 변함 없어"

이재명 대통령이 권력구조 개헌 방향에 대한 입장을 SNS에 밝혔습니다. 이 대통령은 4년 중임 또는 연임으로 변경해 책임 정치가 가능하게 하자는 게 일관된 입장이라고 강조했습니다.

4. 최태원 '9,440억 재산분할' 불복…다시 대법으로

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 소송이 다시 대법원 판단을 받게 됐습니다. 최 회장은 마감 시한 직전 재상고장을 제출했습니다.
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