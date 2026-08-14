이 대통령 "청년 세대, 기회 없어 좌절…근본적 반성하고 점검"

▲ 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 청년정책 전문가 간담회에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "국가적으로 기회가 많이 주어지지 않으면서 청년 세대가 좌절하는 측면이 있다"며 전문가들과 관련 정책 점검에 나섰습니다.이 대통령은 청와대에서 '청년정책 전문가 간담회'를 주재하고 "이제 더 이상 팽창하기보다는 유지·관리되는 사회가 돼서 기성세대들은 많은 기회를 누리고 결과를 취했는데 새로운 세대에게는 많이 기회가 줄어든 것 같다"고 평가했습니다.또 "국민주권정부 수립 이후 성장률은 어느 정도 회복되고 있다"면서도 "인공지능이 미래 산업 사회의 중심이 되면서 이제는 성장해도 그에 상응하는 과거만큼의 일자리가 생겨날지 의문인 사회"라고 짚었습니다.이 대통령은 "정부 정책에서 청년들의 어려움들을 해결하기 위해서 많은 정책적인 노력을 하지만 몸에 느껴질 만큼의 확실한 성과를 내는 건 아니다"라며 "기성세대 기준으로 봤을 때 많은 거고, (청년들이) 현재 처한 상황에 비춰보면 과연 충분한가"라고 반문했습니다.이어 "근본적인 반성의 얘기를 한번 해 보고 싶다"며 "뭘 실제로 어떻게 하는 게 효율적인지, 또 어떤 것을 구체적으로 바라는 바인지 점검해 보면 좋겠다"고 제안했습니다.이날 행사에는 청년정책 전문가로 서복경 청년정책조정위원회 부위원장, 정서원 전국청년정책네트워크 대표, 김종진 일하는시민연구소 소장, 천관율 칼럼니스트 등 11명이 참석했습니다.강훈식 대통령 비서실장과 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 김태원 청년미래비서관 등 청와대 참모들도 동석했습니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)