프로축구연맹, 포항 홈구장 스틸야드 안전성 확보 전까지 경기 개최 불허

▲ 포항스틸야드 전경

경기 도중 관중석 천장에서 석재가 낙하하는 일이 일어난 K리그1 포항 스틸러스의 홈구장 스틸야드에 대해 한국프로축구연맹이 안전성이 확보될 때까지 경기 개최를 허용하지 않기로 했습니다.프로축구연맹은 "최근 포항스틸야드에서 발생한 시설 안전 관련 상황에 대해 현장을 방문해 경기장 시설과 안전 상태를 확인하고, 현재 상태에서는 K리그 경기를 개최하기 어렵다고 판단했다"고 14일 밝혔습니다.1990년 준공된 축구전용구장인 스틸야드에서는 8일 포항과 울산 HD의 K리그1 경기 중 원정 테이블석 천장의 콘크리트 일부가 떨어지는 사고로 좌석에 앉아 있던 관중 한 명이 손등을 다쳐 안전 우려가 제기됐습니다.프로축구연맹은 포항 구단에 홈 경기를 치를 수 있는 대체 경기장 확보를 요청했으나 확보에 어려움을 겪으면서 8월 예정된 포항의 홈 경기는 원정팀에 개최권이 넘어갔습니다.이에 따라 22일 포항과 부천FC의 K리그1 24라운드 경기는 부천종합운동장에서 열리며, 30일 포항과 강원FC의 K리그1 26라운드 경기는 강릉 하이원아레나에서 개최됩니다.두 경기 모두 시작 시간은 오후 7시 30분입니다.프로축구연맹은 향후 포항스틸야드에 대한 안전 진단과 시설 보수 과정 등을 지속해 확인하고, 경기장 시설의 안전성이 충분히 확보될 때까지 K리그 경기 개최를 허용하지 않을 방침이라고 강조했습니다.아울러 K리그 전 경기장의 시설 안전을 지속해 점검하고, 선수와 관중, 경기 관계자 모두가 안전한 환경에서 경기에 참여할 수 있도록 필요한 조치를 적극적으로 취하겠다고 덧붙였습니다.한편 스틸야드에서는 19일 오후 7시 포항과 진주시민축구단의 코리아컵 16강전도 예정돼 있었으나 이 경기는 광양축구전용구장으로 장소가 변경됐습니다.(사진=포항 스틸러스 제공, 연합뉴스)