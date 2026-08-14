일본 지바현에 기록적인 폭우…8명 사망

<앵커>



일본 도쿄와 가까운 지바현에서 어제(13일) 오후부터 오늘 새벽에 걸쳐 기록적인 폭우가 쏟아졌습니다. 8명이 사망하고 대규모 정전이 발생했습니다. 또 나리타 국제공항에서는 발이 묶인 7천여 명이 밤을 지새웠습니다.



김민표 기자입니다.



<기자>



도로에 빗물이 강물처럼 밀려듭니다.



물에 빠진 차를 뒤에서 밀어보지만, 꿈쩍도 하지 않습니다.



[무리예요, 무리.]



멈춘 버스 안으로 물이 들이찹니다.



맨홀에서는 물기둥이 치솟고 지하철 역사 안으로 폭포처럼 물이 쏟아집니다.



[직장인 : 무리해서 차를 타고 돌아갈 수도 없어서 회사에서 기다리려고요.]



어제 오후부터 지바현에 기록적인 폭우가 쏟아져 지바현 내 20곳 넘는 지자체에 최고 단계의 호우특별경보가 내려졌습니다.



지바시에는 오늘 새벽까지 12시간 동안 348mm의 비가 내려 통계 작성 이후 최고치를 기록했습니다.



예년 8월 한 달 강수량의 약 3배에 달하는 양이 한꺼번에 쏟아진 겁니다.



시간당 강수량이 100mm를 넘긴 지역도 속출했습니다.



한때 40만 명에 대피령이 내려졌고 4만 5천여 가구가 정전 피해를 봤습니다.



인명 피해도 잇따라 모두 8명이 숨졌습니다.



가시와시에서는 도로가 침수되면서 차에 갇혔던 2명 중 여성 1명이 사망했고, 이치카와 시의 침수된 도로에서는 60대 남성이 의식을 잃은 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만, 숨졌습니다.



열차와 버스 운행이 차질을 빚었고, 나리타국제공항에서는 약 7천 명이 밤을 지새우기도 했습니다.



지바현청에서도 퇴근길에 발이 묶인 시민 1천800명이 하룻밤을 보냈습니다.



일본 자위대는 지하철에 발이 묶인 4천 명을 대형 버스에 태워 피난 시설로 옮겼습니다.



일본 기상청은 일부 지역에 추가로 폭우가 쏟아질 우려가 있다며 산사태나 저지대 침수 가능성에 대비할 것을 당부했습니다.



(영상취재 : 문현진, 영상편집 : 김병직, 디자인 : 박혜진)