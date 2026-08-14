이진숙 토론회 후폭풍…민주 '제명 결의 촉구안' 제출

<앵커>



어제(13일) 국민의힘 이진숙 의원 주최로 열린 5·18 민주화운동 폄훼성 토론회를 두고 정치권에 후폭풍이 거셉니다. 민주당은 이진숙 의원에 대한 제명 촉구 결의안을 제출했고, 국민의힘 내부에서도 부적절했다는 반응이 잇따랐습니다.



정윤식 기자입니다.



<기자>



국민의힘 이진숙 의원이 어제 새역사국민운동이라는 단체와 공동 주최한 5·18 민주화운동 관련 토론회.



이 단체를 이끄는 이영훈 대표는 5·18 민주화운동을 '소요 사태'라고 깎아내리고, "전두환 체제가 불의한 체제로 매도됐다"며 5·18에 대한 전 씨의 책임을 부정하는 듯한 발언 등을 했습니다.



[이영훈/새역사국민운동 공동대표 (어제) : 광주에서 있었던 그 열흘 간의 소요 사태입니다. 무엇에 대해서 항쟁했던가 무엇을 타도하고자 했던가….]



청와대는 5·18 민주화운동을 왜곡하고 폄훼하는 시도들은 단호히 사회적으로 엄단해야 될 문제라고 밝혔고, 민주당은 오늘 소속 의원 전원 명의로 이진숙 의원의 제명을 촉구하는 결의안을 국회에 제출했습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 개인 일탈로 치부하지 말고 5·18 역사 왜곡에 대한 분명한 입장을 밝혀야 할 것입니다. 이진숙 의원에 대한 책임 있는 조치에도 즉각 나서기 바랍니다.]



국민의힘조차도 이번 토론회가 부적절했다는 입장을 공식화했습니다.



[최은석/국민의힘 원내수석대변인 : 개최 전에 정점식 원내대표께서도 토론회 취소를 요청을 하셨는데 토론회가 이제 강행이 된 것 같고 부적절한 행위였고 앞으로 재발되지 않기를 바란다….]



그러나 이 의원은 오늘 기자회견을 자처해 토론회 주최에 문제가 없다고 거듭 강조했습니다.



[이진숙/국민의힘 의원 : 김정은의 서울 방문을 환영하는 모임이 서울 한복판 광화문에서 열렸을 때 어제 5·18 학술토론회만큼 비판을 받았나….]



국민의힘은 당 차원에서 5·18 정신의 헌법 전문 수록에 동의한 적이 있고 민주화운동 정신을 계승한다는 입장이 확고하다면서도, 이 의원에 대한 조치에 대해서는 내부 논의가 필요하다는 입장을 밝혔습니다.



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 이승희)