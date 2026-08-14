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이 대통령 지지율 갤럽서도 최저치…"상승 모멘텀 찾지 못하면 30%대로 하락할 수 있어" [민심어때]

조제행 기자
작성 2026.08.14 16:15 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장
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● 민심어때?

배종찬 / 인사이트케이 소장
"김민석 구조적 우세‥못 이기면 이상해"
"김민석, 호남에서 얼마나 격차 벌리느냐가 중요‥과반 득표 힘들 듯"
"2030세대, 생존권에 위협 느껴‥청와대, 신속한 대응 필요"

김봉신 / 메타보이스 대표
"아직까지 알 수 없어‥2순위 개표까지 가면 김민석이 우세"
"권리 당원 조사서도 김민석이 우세‥김민석으로 여론 쏠려"
"갤럽 조사 진보층에서 지지율 폭락‥상승 모멘텀 찾아야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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