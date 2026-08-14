[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 여선웅 더불어민주당 부대변인, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 양만희 SBS 논설위원
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● "선거조작은 과유불급"
여선웅 / 더불어민주당 부대변인
"민주당도 선관위 선거관리 부실의 피해자‥개헌 주요 요소"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"윤리위 윤상현 제소, 기본적으로 말이 안 돼"
"선관위, 무능한 조직이 부정선거 할 수 있나‥관리 부실일 뿐"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '변신의 귀재?' 부정선거 일축하다 징계 제소까지 당한 윤상현
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