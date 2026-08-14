[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 여선웅 더불어민주당 부대변인, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 양만희 SBS 논설위원
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● "5·18은 소요" 버젓이 왜곡
여선웅 / 더불어민주당 부대변인
"이진숙, 당 차원에서 징계해야‥5·18 진정성 보여줘야"
"이진숙, 노이즈 마케팅‥언론서 논란 언급 원하는 듯"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"이진숙, 역사 논쟁 다시 국회로 끌고 와서 하는 이유 모르겠어"
"개별 헌법기관인 국회의원이 스스로 책임져야"
양만희 / SBS 논설위원
"과거에도 같은 일 있어‥국힘, 여전히 미온적 태도 보여"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '5.18 계승' 당헌에 규정됐는데…장동혁 징계 칼날, 이진숙엔 어떻게?
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