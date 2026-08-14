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'4년 중임제' 띄운 이 대통령…민주 여선웅 "여당 의원들, 연임 반대 의견 내야"

조성현 기자
작성 2026.08.14 16:12 수정 2026.08.14 16:44 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 여선웅 더불어민주당 부대변인, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 양만희 SBS 논설위원
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● "이 대통령, 분권형 개헌 동감"

여선웅 / 더불어민주당 부대변인
"현직 대통령 연임·중임 개헌, 통과될 일 없어‥불가능한 일"
"민주당 의원들이 '연임 반대' 발표라도 해야‥싹 잘라내야"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"대통령, '연임제'서 '중임제'로 말 바뀌어‥노림수 있나"
"대통령 주변인들이 개헌 연기 계속 피워‥의심할 수밖에"

양만희 / SBS 논설위원
"이 대통령, 논란 여지 줄 수 있는 발언 그만해야"
"현행 헌법, 대통령 연임 개헌 자체를 막아놔"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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