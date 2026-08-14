국회의장·빌 게이츠, 신박한 조합…"한국 AI·바이오 역량, 인류에 기여"

▲ 조정식 국회의장과 빌 게이츠 게이츠 재단 이사장

조정식 국회의장이 빌 게이츠 게이츠 재단 이사장을 만나 "대한민국의 역량에 이사장님의 경험과 지혜가 더해진다면 인류 공동의 문제들을 풀어나가는 속도가 빨라질 것"이라고 말했습니다.조 의장은 오늘(14일) 국회 접견 자리에서 "대한민국은 세계적 수준의 인프라와 제조 역량, 우수한 인재를 바탕으로 AI와 바이오 분야에서 높은 경쟁력을 갖추고 있다"며 이같이 말했습니다.조 의장은 "올해 10월 세계 바이오 서밋이 한국에서 개최되고, 연내 게이츠 재단 한국사무소가 개소한다고 들었다"며 "이를 계기로 대한민국 국회가 게이츠 재단을 비롯한 글로벌 보건기구와의 파트너십을 더욱 강화해 나가고 '글로벌 보건'을 의회외교의 주요 의제로 삼을 것"이라고 소개했습니다.이에 대해 게이츠 이사장은 "글로벌 보건에 대해 의장님과 대한민국 국회가 관심을 가져주신 데 감사드리고, 글로벌 보건기구의 활동을 위해 그동안 한국이 많은 기여를 해주신 데에도 감사드린다"고 화답했습니다.아울러 "세계적인 전염병 예방 등을 위해 현재 우리 재단이 한국의 여러 기업들과 긴밀한 협력관계를 구축하고 있는데, 앞으로도 이런 파트너십이 더 심화할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였습니다.(사진=국회 제공, 연합뉴스)