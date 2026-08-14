"동료라 하기 부끄럽다"…민주, 이진숙 제명 촉구 결의안 제출

▲ 더불어민주당 박균택 의원(왼쪽)과 이주희 원내대변인이 14일 국회 의안과에 '이진숙 국회의원 제명 촉구 결의안'을 제출하고 있다.

더불어민주당은 오늘(14일) 오후 국민의힘 이진숙 의원에 대한 국회의원 제명 촉구 결의안을 제출했습니다.민주당 이주희 의원은 이날 결의안을 제출하고 기자들과 만나 "(이진숙 의원은) 5·18 정신을 폄훼하는 인사들을 모아 역사적으로 확정된 사실조차 부정하는 데 서슴지 않아 동료라고 하기도 부끄러울 지경"이라고 비판했습니다.그러면서 "당장 국회의원직에서 물러나야 한다, 그리고 그것을 국회의 결의로써 확정해야 한다는 그런 취지로 오늘 제명촉구 결의안을 제출했다"고 설명했습니다.이 자리에 함께한 박균택 의원은 "민주당 모든 의원이 다 결의안에 대해 동의했기에 민주당 (국회의원) 전원의 이름 들어가 있다. 당론으로 추진하는 것으로 보면 된다"고 설명했습니다.어제 이 의원이 국회도서관에서 시민단체 새역사국민운동과 공동으로 개최한 '5·18 민주화운동의 재조명 국회 공개포럼'에서는 5·18 광주민주화운동에 대해 "소요 사태"라는 등의 발언이 나왔습니다.민주당은 연 이틀 "역사 쿠데타", "시민항쟁 모독"이라면서 거세게 비판했습니다.민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "국가폭력에 맞서 피와 눈물로 민주주의를 지켜낸 시민 항쟁을 학술과 재조명이라는 이름으로 모독하는 것은 역사적 진실을 훼손하고 민주공화국의 정통성을 부정하는 일 그 이상도 이하도 아니다"라고 말했습니다.이어 "국민의힘은 이 일을 이진숙 의원의 개인 일탈로 치부하지 말고 5·18 역사 왜곡에 대한 분명한 입장을 밝혀야 할 것"이라며 "이 의원에 대한 책임 있는 조치에도 나서기를 바란다. 나서지 않으면 저희가 나설 것"이라고 경고했습니다.황명선 최고위원도 최고위원회의에서 "어제 국회에서 역사 쿠데타가 자행됐다"며 "이진숙 의원이 뉴라이트 단체와 함께 강행한 5.18 재조명 포럼에서는 5.18 민주화운동을 소요 사태로 매도하고 학살의 원흉 전두환을 미화하는 망언을 쏟아냈다"고 비판했습니다.그러면서 "표현의 자유라는 탈을 쓴 극우의 궤변을 더는 방치해선 안 된다"며 "국민의힘은 소속 의원의 반민주적 망동에 대해 사과하고 즉각 사퇴시키십시오"라고 촉구했습니다.박규환 최고위원도 "내란 극복의 현장이며 민의의 전당인 국회는 5ㆍ18을 폄훼하고 모욕하는 반역사적 반민주적 망언 망동으로 더럽혀졌다"며 "국회도 즉시 이진숙에 대한 의원 제명 절차를 시작해 속히 의원직을 박탈하십시오. 국회의장도 패륜적 행사 개최를 허용한 국회도서관장을 즉시 해임하기를 바란다"고 날을 세웠습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)