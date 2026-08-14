한성숙 총리 "소신 있게 일하도록"…감사원장과 적극행정 지원 논의

▲ 한성숙 국무총리가 14일 서울 종로구 국무총리 서울공관에서 적극 행정 관련 오찬에서 김호철 감사원장과 대화하고 있다.

한성숙 국무총리는 오늘(14일) 김호철 감사원장과 오찬 회동을 갖고 '적극행정'을 실천한 공직자를 효과적으로 보호하기 위한 지원 방안을 논의했습니다.한 총리는 오늘 국무총리 서울공관에서 김 원장과 만나 감사원이 그동안 사전컨설팅 수요에 적극 대응하고 기동신속처리팀 등 지원책을 마련한 점을 언급했습니다.그러면서 "앞으로도 일선 공무원이 보호 제도의 취지를 충분히 살릴 수 있도록 적극 지원해 주시길 바란다"고 당부했습니다.또 감사원이 감사 기조를 사전 예방 및 문제 해결, 대안 제시를 중시하는 방향으로 전환하고 있다는 점에 대해 감사원장에게 감사의 뜻도 표명했습니다.김 원장은 "감사 패러다임 변화가 국민 편익 증진 효과로 이어지기 위해선 공직사회의 적극적 협조가 가장 중요하다"며 "공직사회도 감사원을 함께 문제를 해결하기 위해 노력하는 협력자로 인식을 전환하고 적극 소통해주길 바란다"고 밝혔습니다.오늘 자리에는 최동석 인사혁신처장과 김민재 행정안전부 차관도 함께했습니다.한 총리는 최 처장과 김 차관에게는 "적극행정위원회와 규제합리화위원회 의결을 통한 감사원 감사 면책도 새롭게 도입된 만큼 중앙과 지방의 일선 현장에서 실질적으로 활용할 수 있도록 홍보·독려해달라"고 주문했습니다.한 총리는 그러면서 "공직자가 감사에 대한 두려움 없이 소신 있게 일할 수 있기를 바란다"며 "국무총리를 포함한 내각과 감사원 모두 적극행정이 공직사회의 기본적인 업무 방식으로 확고하게 정착될 수 있도록 앞으로도 지속적으로 협력해 나가겠다"고 약속했습니다.(사진=국무총리실 제공, 연합뉴스)