[자막뉴스] 굴착기 동원해 16동 싹 다 밀었다…'알박기' 텐트 철거 "속이 다 시원"

충북 충주시 단월동의 한 야영장.



텐트 안에 스티로폼과 종이 박스 등 각종 캠핑 물품과 쓰레기가 보입니다.



주말이면 이곳을 찾는 캠핑족들로 북새통을 이룰만큼 인기있는 야영장이지만, 주인 없는 텐트들이 목 좋은 자리를 차지하기 위해 빈 텐트만 남겨두는 이른바 '알박기 텐트'가 곳곳에 위치해 있습니다.



충주시가 공공장소를 무단으로 점유한 이런 얌체 야영객 텐트를 대상으로 사상 첫 강제 철거에 나섰습니다.



미관을 해치고 개인이 특정 자리를 독점한다는 민원이 끊이지 않는 데다 여름철 폭우로 인한 안전사고 위험도 크기 때문입니다.



충주시 하천팀 관계자는 "강변 특성상 비가 내리면 강 수위가 순식간에 차오른다"며 "호우 특보가 발령되면 공무원들이 현장에 나가 야영객들을 긴급 대피시키는데, 텅 빈 텐트를 일일이 확인하느라 행정력이 낭비되고 있다"고 설명했습니다.



언론 보도와 계고장 부착 등을 통해 여러 차례 경고했음에도 자진 철거하지 않은 텐트 16동이 철거 대상입니다.



철거 작업에는 충주시 공무원과 철거 업체 직원 10여 명, 굴착기 등이 동원됐습니다.



인근에서 철거 장면을 지켜보던 주민은 "1년 내내 방치된 텐트들을 보면 얄미웠는데 치워주니 속이 다 시원하다"며 "철거한다고 말만 하고 실제로 치우지 않으니 사람들이 더 버티는 것 같다.



이번 철거 작업을 계기로 경각심을 가졌으면 좋겠다"고 말했습니다.



충주시는 이번 1차 철거에 이어 인근에 방치된 텐트들도 추가 철거에 나서면서 장기적으로 알박기 문화를 뿌리 뽑기 위해 현장 순찰과 단속을 강화할 방침입니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)