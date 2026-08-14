"유학생 미국 재입국 때 성적표 지참해야 안전…석사 두 번 안돼"

▲ 유학생 비자 제도 설명하는 이지은 영사(우측부터), 김덕균 변호사, 이승용 영사

도널드 트럼프 미국 행정부의 비자 제도 변경으로 유학생들이 큰 혼란을 빚고 있습니다.이에 재미공관이 전문가와 함께 앞으로 유학생이 주의해야 할 점을 직접 설명하고 나섰습니다.주 로스앤젤레스 총영사관(총영사 김영완)은 13일(현지시간) 오후 '미국 유학생 비자 제도 변경 관련 설명회'를 웨비나 형식으로 열고 바뀐 제도의 큰 특징과 유의 사항을 안내했습니다.이번 제도 개편의 가장 큰 변화는 유학생 체류 기간을 4년으로 제한한 것이라고 총영사관은 밝혔습니다.이를 넘길 경우 미국 국토안보부(DHS)에 연장 절차를 밟아야 합니다.김덕균 자문 변호사는 "기존에는 연방정부 이민국이 유학생의 체류 기간을 통제하는 것이 아니라 실질적인 권한이 학교 내 담당자 DSO(designated school official)에 있었다"며 "이제는 이민국이 개입해서 직접 통제하고 심사하겠다고 하는 것"이라고 말했습니다.상세한 심사 기준은 공개되지 않았지만, 체류연장(EOS)에는 반드시 '정당한 사유'가 있는지 요구할 것으로 보입니다.김 변호사는 "질병 등 본인이 통제할 수 없었던 특별한 사정 증명을 요구한다고 한다"며 "단순한 학업 부진, 학사 경고 등은 정당한 사유가 될 수 없다"고 덧붙였습니다.또 바뀐 제도에 따라 학부는 I-20 발급 학교에서 1학년을 이수 후에만 전공 변경이 허용되며, 대학원은 재학 중에 전공 및 교육 목표 변경이 원칙적으로 금지된다고 전문가들은 설명했습니다.재학 중에 다른 학교로 옮기는 것도 원칙적으로 금지되고, 폐교 등 극단적 사정이 있을 때만 특별 허가를 받아 예외를 인정받을 수 있습니다.하위 또는 동일 수준의 학위 프로그램도 다시 밟을 수 없도록 했다는 설명입니다.예를 들어 미국에서 이미 한 차례 석사 학위를 받았다면, 앞으로는 다른 학사·석사 학위를 신청할 수 없습니다.김 변호사는 "석사 과정을 마쳤는데도 귀국하지 않고 또 다른 전공으로 석사 과정을 시작하기도 하고, 경우에 따라 석사를 3개 하는 분들도 있었다"며 "새 규정은 한 번의 석사 과정, 한 번의 박사과정으로 제한하는 것으로 바뀌었다"고 말했습니다.그러면서 "석·박사는 9월 15일 새 규정이 시작되면 전공 변경이나 전학(대학 변경)에 제한이 있다. 사전에 계획을 잘 세워야 한다"고 당부했습니다.그는 "새 규정이 시행되면 공항에서 더 까다롭게 심사할 수 있다"며 "미국에 재입국할 때 학생 신분을 잘 유지하고 있으며 학교에 풀타임 등록이 돼 있다는 증빙을 갖고 오는 것이 좋다. 성적표도 지참하는 것이 입국 심사 시 안전할 것"이라고 조언했습니다.아울러 "여권 유효기간을 잘 봐야 한다"면서 "기본적으로 I-20이 3∼4년 남았다고 해도 (9월 15일 이후 미국에) 입국할 때 여권이 유효한 마지막 날짜로 체류 기간을 부여할 것"이라고 예상했습니다.일반 프로그램으로 신청할 경우 대기 기간이 길어질 것으로 예상돼 180일 전부터 미리 신청할 것을 권고했습니다.이날 설명회 말미에는 유학생들이 직접 질문하고 김 변호사가 답변하는 질의응답도 이어졌습니다.STEM(과학과 기술, 엔지니어링 및 수학) 실무연수 비자 OPT 신청 시점부터 F1 비자 만료일이 I-20 종료일보다 이른 경우 등 세부 사항에 대한 구체적인 질문이 쏟아져 유학생들이 현장에서 느끼는 혼란을 엿볼 수 있었습니다.이지은 교육영사는 "세부 규정이 발표되거나 한국 유학생들이 (미국으로 돌아 오는) 시점을 고려해 추가 설명회를 개최할 것"이라며 "궁금한 사항은 총영사관 홈페이지를 통해 청년 일자리 관련 무료 법률 자문을 통해 답변받을 수 있다"고 설명했습니다.이날 행사에는 이승용 경찰영사도 동석해 유학생 등을 상대로 보이스피싱 사건이 기승을 부리고 있다며 주의를 당부했습니다.이 영사는 "신분이 도용돼 당신의 핸드폰 번호가 범죄에 쓰이고 있다. 해결하지 않으면 '미국 체류와 재입국에 문제가 생긴다'고 하면서 개인정보를 탈취하고 돈을 송금하게끔 한다"며 "유학생들도 제법 전화를 받고 있고 20∼30대 젊은 분들이 피해를 보는 사례가 있다"고 경고했습니다.(사진=주 LA총영사관 비자 설명회 웨비나 갈무리, 연합뉴스)