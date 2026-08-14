'오디세이', 개봉 10일째 300만 돌파…예매량 100만 장 '신기록'

크리스토퍼 놀란 감독의 영화 '오디세이'가 개봉 10일 만에 300만 관객을 돌파했다.



영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'​는 오늘(14일) 오전 6시 46분 기준 누적 관객수 304만 7,856명을 기록하며 개봉 10일 만에 300만 관객을 돌파했다.



지난 8일(토) 개봉 4일째 100만 관객을 돌파한 데 이어 10일(월) 개봉 6일째 200만 관객을 넘어선 '오디세이'는 이후 단 4일 만에 다시 100만 관객을 추가하며 가파른 흥행세를 이어가고 있다.



이는 '왕과 사는 남자'(14일째 300만 돌파), '호프'(11일째 300만 돌파) 등 올해 개봉한 국내 화제작들은 물론, 2025년 전체 박스오피스 1위에 오른 '주토피아 2'(개봉 11일째 300만 돌파)보다도 빠른 속도다.



이와 함께 '오디세이'는 개봉 2주차에 예매량 100만 장을 돌파하며 올해 최고 예매량 기록까지 새롭게 썼다. 이는 개봉 당일 예매량 93만 장을 기록했던 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'​를 넘어선 수치다.



2주차에 100만 장을 넘어선 것은 '어벤져스: 엔드게임', '아바타: 물의 길' 등 역대 천만 흥행작에서 나타났던 양상이라는 점에서 더욱 이목을 집중시킨다. 이번 기록은 '오디세이'가 개봉 2주차에 접어든 시점에 달성했다는 점에서 더욱 의미가 깊다. 통상 개봉 이후 시간이 지날수록 예매량이 감소하는 것과 달리, '오디세이'​는 개봉 2주차에도 예매량이 폭발적으로 증가하며 이례적인 흥행 추이를 보여주고 있다.



특히 이번 주는 주말과 더불어 광복절 대체 연휴까지 있어 누적 관객 500만 명을 거뜬히 돌파할 것으로 보인다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)