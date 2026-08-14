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'물폭탄' 쏟아져 5명 사망…공항 발 묶인 7천 명

문준모 기자
작성 2026.08.14 12:33 수정 2026.08.14 15:14 조회수
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<앵커>

일본 지바현에서 어제(13일) 저녁부터 오늘 새벽까지 큰비가 내려 5명이 사망하고 대규모 정전이 발생했습니다. 나리타 국제공항에선 약 7천 명이 밤을 지새는 등 피해가 잇따랐습니다.

도쿄에서 문준모 특파원입니다.

<기자>

도로에 빗물이 강물처럼 밀려듭니다.

물에 빠진 차를 뒤에서 밀어보지만 꿈쩍도 하지 않습니다.

[무리예요, 무리.]

멈춘 버스 안으로 물이 들이찹니다.

맨홀에선 물기둥이 치솟고 지하철 역사 안으로 폭포처럼 물이 쏟아집니다.

[직장인 : 무리해서 차로 돌아갈 수도 없고 해서 회사에서 기다려보려고요.]

어제 저녁 지바현에 기록적인 폭우가 쏟아져 지바현 내 20곳 넘는 지자체에 최고 단계의 호우특별경보가 내려졌습니다.

지바시에는 오늘 새벽까지 12시간 동안 348mm의 비가 내려 과거 8월 평균 강수량의 3배를 기록하기도 했습니다.

시간당 강수량이 100mm를 넘긴 지역도 속출했습니다.

한때 4만 채 넘는 가구가 정전되고 주택 침수가 잇따랐습니다.

인명 피해도 발생했습니다.

가시와시에선 갑자기 불어난 물에 차량에 갇혔던 2명 중 여성 1명이 사망했고, 이치카와시의 침수된 도로에선 60대 남성이 의식을 잃은 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 숨지는 등 모두 5명이 사망했습니다.

열차와 버스 운행이 차질을 빚으면서 나리타 국제공항에선 약 7천 명이 밤을 지새우기도 했습니다.

지바현청에서도 퇴근길에 발이 묶인 시민 1천800명이 하룻밤을 보냈습니다.

일본 기상청은 오후에도 일부 지역에 격렬한 비가 쏟아질 우려가 있다며 산사태나 강의 범람, 저지대 침수 가능성에 대비할 것을 당부했습니다.

(영상취재 : 문현진, 영상편집 : 김병직, 디자인 : 박혜진)
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