이진숙 '5.18 폄훼' 토론회 후폭풍…내부서도 "부적절"

<앵커>



정치권에선 어제(13일) 국민의힘 이진숙 의원 주최로 열렸던 토론회에서 5·18 폄훼 발언 등이 쏟아진 데 대한 논란이 계속되고 있습니다. 민주당은 이 의원을 제명하라고 요구했고, 국민의힘 내부에서도 부적절했다는 반응이 잇따랐습니다.



정윤식 기자입니다.



<기자>



국민의힘 이진숙 의원이 어제 새역사국민운동이라는 단체와 공동 주최한 5·18 민주화운동 관련 토론회.



이 단체를 이끄는 이영훈 대표는 5·18 민주화운동을 '소요 사태'라고 깎아 내리고, "전두환 체제가 불의한 체제로 매도됐다"며 5·18에 대한 전 씨의 책임을 부정하는 듯한 발언 등을 했습니다.



[이영훈/새역사국민운동 공동대표 (어제) : 광주에서 있었던 그 열흘 간의 소요 사태입니다. 무엇에 대해서 항쟁했던가 무엇을 타도하고자 했던가….]



토론회장을 찾은 일부 시민들이 크게 반발하며 폭력 사태로까지 번졌지만 이 의원은 이런 발언도 했습니다.



[이진숙/국민의힘 의원 (어제) : 이런 소란 사태로 인해서, 행사가 중단되도록 하는 것이 특정 세력의 목표입니다.]



청와대는 이번 논란에 대해 5·18 민주화운동을 왜곡하고 폄훼하는 시도들은 단호히 사회적으로 엄단해야 될 문제라고 밝혔고, 민주당은 국민의힘에 이 의원에 대한 제명을 거듭 요구했습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 개인 일탈로 치부하지 말고 5·18 역사 왜곡에 대한 분명한 입장을 밝혀야 할 것입니다. 이진숙 의원에 대한 책임 있는 조치에도 즉각 나서기 바랍니다.]



국민의힘은 당 지도부가 이번 토론회 개최를 막았어야 하는 게 아니냔 지적에 이런 입장을 밝혔습니다.



[최은석/국민의힘 원내수석대변인 : 개최 전에 정점식 원내대표께서도 토론회 취소를 요청을 하셨는데 토론회가 이제 강행이 된 것 같고 부적절한 행위였고 앞으로 재발되지 않기를 바란다….]



국민의힘은 당 차원에서 5·18 정신의 헌법 전문 수록에 동의한 적이 있고 민주화운동 정신을 계승한단 입장이 확고하다면서도, 다만 이번 토론회와 관련한 이 의원에 대한 조치는 내부 논의가 필요하단 입장을 밝혔습니다.



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 이승희)