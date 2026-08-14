폭염특보 확대…광복절 연휴 기간 전국에 비

<앵커>



폭염특보가 확대됐습니다. 그리고 광복절 연휴 동안 비가 내린다고 하는데요. 연휴 날씨가 어떨지 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터입니다.



<캐스터>



저기압으로 변질된 태풍 '찬홈'의 영향으로 충청 이남 곳곳으로 폭염특보가 확대됐습니다.



오늘(14일) 서울의 낮 체감온도 34도, 의령이 35도까지 오르겠고요.



북동풍의 영향을 받고 있는 강릉의 체감온도는 30도에 머물겠습니다.



강원 동해안 지역은 오후까지, 제주 산지에는 밤까지 5에서 10mm의 비가 내리다 그치겠습니다.



오늘 전국 곳곳에 소나기 예보가 나와 있습니다.



예상되는 강수량 적게는 5에서 많게는 40mm가 예상되고요.



소나기가 내릴 때는 돌풍과 천둥 번개를 동반하며 요란하게 쏟아질 때 있겠습니다.



당황하지 않도록 작은 우산은 꼭 챙겨 나오셔야겠습니다.



광복절 연휴 기간 동안 전국에 비가 내립니다.



비는 내일 오후 남부지방부터 시작돼 다음 날 전국으로 확대될 텐데요.



예상되는 강수량은 중부지방에 적게는 5에서 많게는 60mm가 예상되고 가뭄이 심한 남부와 제주 지역을 중심으로는 경북과 호남, 제주 지역에 30에서 80mm, 경남 지역에 50에서 최고 100mm, 그리고 남해안과 제주 산지를 중심으로는 120mm 이상의 폭우가 쏟아지겠습니다.



남부와 제주 지역에 강하고 많은 비가 예보되어 있는 만큼 비 피해 없도록 대비 잘 해주셔야겠습니다.



비가 내리는 동안 무더위는 잠시 주춤하겠습니다.



(안수진 기상캐스터)