뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

고희경 기자
작성 2026.08.14 12:04 조회수
PIP 닫기
1. 정부가 '남부지역 가뭄 대응단'을 신설하고 가용장비와 자원을 총동원하기로 했습니다. 어제(13일) 기준 경남 지역 저수율은 32.2%로 평년의 절반 수준까지 떨어졌습니다.

2. 말복인 오늘(14일) 서울 동남권과 충남 이남 곳곳에 폭염특보가 발효 중인 가운데 이번 일요일엔 전국에 비가 내릴 것으로 보입니다. 특히 남부와 제주에는 폭우가 예보됐습니다.

3. 국민의힘 이진숙 의원 주최로 열렸던 토론회의 5·18 폄훼 논란이 계속되고 있습니다. 민주당은 이 의원을 제명하라고 요구했고, 국민의힘 내부에서도 부적절했단 반응이 잇따랐습니다.

4. 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산 분할 재상고 기한이 오늘로 다가왔습니다. 양측이 오늘까지 재상고하지 않으면 최 회장이 노 관장에서 현금 9천400억 원을 지급하는 파기환송심 판결이 확정됩니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지