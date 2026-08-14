[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 정부가 '남부지역 가뭄 대응단'을 신설하고 가용장비와 자원을 총동원하기로 했습니다. 어제(13일) 기준 경남 지역 저수율은 32.2%로 평년의 절반 수준까지 떨어졌습니다.



2. 말복인 오늘(14일) 서울 동남권과 충남 이남 곳곳에 폭염특보가 발효 중인 가운데 이번 일요일엔 전국에 비가 내릴 것으로 보입니다. 특히 남부와 제주에는 폭우가 예보됐습니다.



3. 국민의힘 이진숙 의원 주최로 열렸던 토론회의 5·18 폄훼 논란이 계속되고 있습니다. 민주당은 이 의원을 제명하라고 요구했고, 국민의힘 내부에서도 부적절했단 반응이 잇따랐습니다.



4. 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산 분할 재상고 기한이 오늘로 다가왔습니다. 양측이 오늘까지 재상고하지 않으면 최 회장이 노 관장에서 현금 9천400억 원을 지급하는 파기환송심 판결이 확정됩니다.