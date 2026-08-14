[자막뉴스] AI 사용률 10%도 안 된다…"AI 못 믿어" 경제 추락 징조?

심각한 구인난과 고령화, 만성적인 저생산성에 시달리는 일본의 기업들이 인공지능 도입에는 신중한 입장을 고수하며 글로벌 흐름에서 오히려 뒤처지고 있다는 분석이 나왔습니다.



경제협력개발기구(OECD)의 최근 조사에서 일본 노동자의 업무 중 AI 사용률은 단 8.4％에 불과한 것으로 나타났다고 BBC가 보도했습니다.



이는 미국과 싱가포르의 50％, 영국의 32% 등 주요국과 비교할 때 턱없이 낮은 수칩니다.



전문가들은 이 같은 더딘 변화의 주된 원인으로 유독 보수적이고 위험을 극도로 꺼리는 일본의 기업 문화를 꼽습니다.



한 미국 스타트업 설립자는 "일본은 특히 업무에서 AI의 실수를 전혀 용납하지 않는다"며 "어떤 곳은 기계에 일을 맡기느니 차라리 자리를 비워두는 길을 택하기도 한다"고 지적했습니다.



의료 현장 등 일부 부문은 여전히 방대한 종이 문서에 의존하는 등 디지털 전환이 원시적인 수준에 머물러 있습니다.



일본 정부는 지난해 'AI 홍보법'을 통과시키며 기업 투자를 독려하고 있지만, 현장의 반응은 여전히 미온적입니다.



낮은 디지털 기술 확용 능력과 만성적인 IT 인력 부족도 큰 걸림돌입니다.



오가사와라 야스시 메이지대학 교수는 "일본이 오는 2030년까지 약 80만명의 IT 인력 부족에 직면할 것"이라며 "기업들이 AI 도입으로 인한 해고나 일자리 손실을 몹시 꺼리기 때문에, 완전 고용 유지를 최우선으로 두는 일본 사회에서 과감한 체질 개선은 사실상 어렵다"고 진단했습니다.



오가사와라 교수는 "일본 사회는 고통 없는 개혁만을 바란다"며 "어느 정도의 혼란과 진통을 감수하지 않는다면 국가적 과제인 생산성 향상은 요원할 것"이라고 지적했습니다.



심각한 구인난과 고령화, 만성적인 저생산성에 시달리는 일본의 기업들이 인공지능 도입에는 신중한 입장을 고수하며 글로벌 흐름에서 오히려 뒤처지고 있다는 분석이 나왔습니다.



경제협력개발기구(OECD)의 최근 조사에서 일본 노동자의 업무 중 AI 사용률은 단 8.4％에 불과한 것으로 나타났다고 BBC가 보도했습니다.



이는 미국과 싱가포르의 50％, 영국의 32% 등 주요국과 비교할 때 턱없이 낮은 수칩니다.



전문가들은 이 같은 더딘 변화의 주된 원인으로 유독 보수적이고 위험을 극도로 꺼리는 일본의 기업 문화를 꼽습니다.



한 미국 스타트업 설립자는 "일본은 특히 업무에서 AI의 실수를 전혀 용납하지 않는다"며 "어떤 곳은 기계에 일을 맡기느니 차라리 자리를 비워두는 길을 택하기도 한다"고 지적했습니다.



의료 현장 등 일부 부문은 여전히 방대한 종이 문서에 의존하는 등 디지털 전환이 원시적인 수준에 머물러 있습니다.



일본 정부는 지난해 'AI 홍보법'을 통과시키며 기업 투자를 독려하고 있지만, 현장의 반응은 여전히 미온적입니다.



낮은 디지털 기술 확용 능력과 만성적인 IT 인력 부족도 큰 걸림돌입니다.



오가사와라 야스시 메이지대학 교수는 "일본이 오는 2030년까지 약 80만명의 IT 인력 부족에 직면할 것"이라며 "기업들이 AI 도입으로 인한 해고나 일자리 손실을 몹시 꺼리기 때문에, 완전 고용 유지를 최우선으로 두는 일본 사회에서 과감한 체질 개선은 사실상 어렵다"고 진단했습니다.



오가사와라 교수는 "일본 사회는 고통 없는 개혁만을 바란다"며 "어느 정도의 혼란과 진통을 감수하지 않는다면 국가적 과제인 생산성 향상은 요원할 것"이라고 지적했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김민지, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)