AI 훈풍에 ICT 수출 534억 달러…7월 역대 최대

▲ 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관

지난달 국내 정보통신기술(ICT) 수출이 역대 7월 최대치를 새로 쓰며 연속 500억 달러대를 기록했습니다.과학기술정보통신부와 산업통상부는 14일 이 같은 내용의 '2026년 7월 ICT 수출입 동향'을 발표했습니다.이에 따르면 7월 ICT 수출액은 533억 6천만 달러로 전년 동월(221억 7천만 달러)보다 140.6% 증가했습니다.역대 7월 ICT 수출 중 1위이자, 전월에 이어 500억 달러대를 유지한 것입니다.같은 달 국가 전체 수출(988억 9천만 달러)에서 ICT가 차지한 비중은 54.0%로, 3개월 연속 전체 수출의 절반 이상을 차지하며 수출 핵심축으로 자리 잡았습니다.주요 품목이 일제히 증가세를 보인 가운데 반도체와 컴퓨터·주변기기가 특히 두드러진 성과를 냈습니다.반도체는 410억 2천만 달러를 차지하며 전년 동월 대비 178.8% 증가했습니다.AI 추론 수요 증가에 따른 서버향 메모리 수출 상승세와 기업용 SSD 공급 확대에 힘입어 17개월 연속 수출 증가를 이어갔고, 전년 동월 대비 100% 이상의 증가율도 7개월 연속 기록했습니다.컴퓨터·주변기기는 49억4천만 달러로 353.9% 급증하며 9개월 연속 증가세를 이어갔습니다.AI 서버향 SSD 수요 증가가 주된 요인으로, SSD 수출액만 45억 1천만 달러로 500.2% 뛰었습니다.디스플레이는 17억 7천만 달러로 전년 동월 대비 0.5% 증가했습니다.하반기 출시 예정인 스마트폰·TV 완제품용 유기발광다이오드(OLED) 수요 확대가 수출을 이끌었습니다.휴대폰은 신제품 수요와 고사양 제품 판매 확대에 힘입어 15억 5천만 달러로 62.6% 늘었습니다.통신장비는 베트남향 무선통신 기기와 인도향 전장용 장비 수출 호조로 2억 4천만 달러(18.7%↑)를 기록했습니다.7월 ICT 수입은 183억 달러로 전년 동월 대비 37.3% 늘었습니다.이에 따른 무역수지는 350억 6천만 달러 흑자로, 3개월 연속 300억 달러대 흑자를 이어갔습니다.(사진=연합뉴스)