사우디, '후티 위협' 홍해 피해 걸프 해역 원유 선적 재개

▲ 호르무즈 해협 (자료사진)

예멘 후티 반군이 홍해 항로를 위협하자 사우디아라비아가 걸프 해역(페르시아만) 항구에서 원유를 선적하고 있다고 블룸버그가 14일 보도했습니다.이 매체는 13일 촬영된 위성사진을 근거로 초대형 유조선 1척이 걸프 해역의 라스타누라 석유 수출단지의 주아이마 계류시설에 정박한 것이 포착됐다고 전했습니다.이 유조선은 최대 200만 배럴을 실을 수 있습니다.11일 이 계류시설에 정박했던 다른 유조선은 보이지 않았는데 원유를 싣고 이동한 것으로 추정됩니다.이 시설에 유조선이 정박한 것은 거의 한 달 만입니다.이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되자 사우디는 홍해 연안 얀부항의 터미널을 통해 원유 수출을 우회했습니다.하지만 친이란 예멘 반군 후티가 홍해 입구 바브엘만데브 해협을 통항하는 사우디 선박을 공격하겠다고 위협하면서 이 우회로도 차질을 빚고 있습니다.지난 일주일 동안 후티 반군은 사우디의 아람코 정유공장을 두 차례 공격했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)