사우디, '후티 위협' 홍해 피해 걸프 해역 원유 선적 재개

▲ 호르무즈 해협 (자료사진)
예멘 후티 반군이 홍해 항로를 위협하자 사우디아라비아가 걸프 해역(페르시아만) 항구에서 원유를 선적하고 있다고 블룸버그가 14일 보도했습니다.
이 매체는 13일 촬영된 위성사진을 근거로 초대형 유조선 1척이 걸프 해역의 라스타누라 석유 수출단지의 주아이마 계류시설에 정박한 것이 포착됐다고 전했습니다.
이 유조선은 최대 200만 배럴을 실을 수 있습니다.
11일 이 계류시설에 정박했던 다른 유조선은 보이지 않았는데 원유를 싣고 이동한 것으로 추정됩니다.
이 시설에 유조선이 정박한 것은 거의 한 달 만입니다.
이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되자 사우디는 홍해 연안 얀부항의 터미널을 통해 원유 수출을 우회했습니다.
하지만 친이란 예멘 반군 후티가 홍해 입구 바브엘만데브 해협을 통항하는 사우디 선박을 공격하겠다고 위협하면서 이 우회로도 차질을 빚고 있습니다.
지난 일주일 동안 후티 반군은 사우디의 아람코 정유공장을 두 차례 공격했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
댓글