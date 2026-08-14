이억원 "실수요자 차질 없는 자금지원에 총력 다해야" 주문

▲ 이억원 금융위원장이 7월 29일 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다.

이억원 금융위원장은 오늘(14일) 금융권에 "실수요자의 차질 없는 자금지원을 위해 총력을 다해달라"고 주문했습니다.이 위원장은 이날 오전 서울 중구 은행연합회에서 금융권과 관계기관을 소집해 '확대 가계부채 점검회의'를 열고, 전날 정부가 발표한 부동산 금융 종합대책 이행에 적극적인 협조를 당부하며 이같이 말했습니다.이 위원장은 "이번에 가계대출 총량목표가 합리적으로 조정된 만큼, 확대된 금융권의 추가 자금공급 여력으로 이주비·중도금·잔금대출 등 실수요 자금이 적시에, 안정적으로 공급될 수 있도록 만전을 기해달라"고 밝혔습니다.금융당국은 올해 가계대출 총량 증가율 목표치를 기존 1.5%에서 3.0%로 늘렸습니다.이를 통해 약 30조원의 대출여력이 새로 추가될 것으로 예상됩니다.이 위원장은 "(이번 부동산 정책의) 핵심은 일관된 수요관리 기조는 유지하되, 주택공급과 청년 등 실수요자 지원은 강화하는 것"이라며 "투기수요는 더 확실히 관리하되, 실제로 집을 짓는 곳과 실수요자에게는 금융이 보다 원활히 공급돼야 한다"라고 말했습니다.다만 "총량목표 조정은 실수요 지원을 위한 조치"라면서 "투기적 대출수요를 자극하는 신호가 돼서는 안 된다"는 점도 강조했습니다.이 위원장은 "대출규제는 차주의 자금조달계획에 직접적인 영향을 미치는 만큼, 금융권에서 규제 선상에 놓인 차주들을 현장에서 세심하게 배려하는 것이 매우 중요하다"라고 말했습니다.대책 시행 후 현장에서 고객 불편과 민원이 발생할 가능성에 대비해 업무처리에 혼란이 없도록 직원 교육, 전산시스템 정비 등도 신경 쓸 것을 주문했습니다.아울러 주택공급 확대와 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 정상화에도 적극 참여할 것을 당부했습니다.이 위원장은 금융권에 "자체 정상화 펀드 내 부실사업장이 신속히 정상화될 수 있도록 금융감독원과 함께 사업장별 담당자를 지정하고 이행계획을 수립·추진해달라"라고 말했습니다.금융위는 전날 발표된 부동산 정책 중 이주비 대출 주택담보대출비율(LTV) 산정방식 개편과 PF 사업자 보증공급 규모·주거사업장 보증비율 100% 확대 등은 이달 중 즉시 시행하겠다고 밝혔습니다.당국은 이주비 대출 LTV에 신축주택의 가치 추산액(종후자산평가액)을 반영할 수 있도록 할 예정입니다.이를 통해 이주비 대출 한도가 늘어나는 효과가 예상됩니다.한편, 지난달 전체 금융권 가계대출은 6조2천억원 증가해 전월(8조3천억원)보다 증가 폭이 줄었습니다.이 위원장은 "가계대출 증가 규모가 과거 평균치 대비 여전히 높고, 연간 총량관리 목표 기준으로도 한도 소진 속도가 다소 빠르게 나타나고 있어 안심할 수 없는 상황"이라고 진단했습니다.특히 "수도권 중심으로 주택거래량이 꾸준히 증가하고 있다"면서 "이에 따라 가계대출 수요가 당분간 높게 유지될 것으로 예상돼 더욱 적극적인 관리가 필요하다"라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)