"일본에 돈 벌러 오면서" "친일 강박"…일본도 끼어든 하영 '증조부 논란'

배우 하영의 증조부 안상호를 둘러싼 친일 행적 논란이 이어지는 가운데, 일본 매체들이 하영에게 쏟아진 비판을 '친일파 자손' 낙인이자 현대판 연좌제로 규정했습니다.



보수 성향 일본 매체 JB프레스는 '왜 한국은 친일파의 자손을 용서하지 않는가'라는 제목의 칼럼을 실었습니다.



그러면서 "한국 연예계에는 오래전부터 따라다니는 '주홍글씨'가 있다. 다름 아닌 '친일파의 자손'이라는 낙인"이라고 밝혔습니다.



JB프레스는 "하 씨가 만난 적도 없는 증조부의 과거 행위가 문제 되고 있다"며 "도무지 이해하기 어려운 일"이라고 주장했습니다.



후지TV 객원 해설위원인 가모시카 히로미 교수도 별도 칼럼에서 "한국에는 '독립운동을 하면 3대가 망하고, 친일을 하면 3대가 흥한다'는 말이 있다"고 소개하며, "과거를 잊지 않는 건 중요하지만 증조부에 대한 의혹을 이유로 광고까지 비공개 처리하는 건 현대판 '연좌제'라고 비판했습니다.



일본 온라인에서도 하영을 옹호하는 목소리가 잇따랐습니다.



한 누리꾼은 "연예인들이 일본에 그렇게 열심히 돈을 벌러 오면서 그냥 친일이라는 이유만으로 까이다니 신기한 나라"라고 했고, 또 다른 누리꾼은 "증조부가 친일파라는 이유 하나로 증손자가 사과해야 한다니 무섭다"고 표현했습니다.



국내에서도 일부 하영을 두둔하는 목소리가 나왔습니다.



일본군 위안부를 '일본군과 동지적 관계' 등으로 묘사해 논란을 빚은 책 '제국의 위안부'의 저자 박유하 세종대 명예교수는 하영을 둘러싼 친일 논란에 대해 "친일 강박증"이라고 비판했습니다.



박 교수는 하영을 비판하는 이들을 향해 "거슬러 올라가면 일본인 조상이 있을지도 모른다"며 "수십만 명이 모였다는 지원병 지원자들 속에 당신의 조부가 있었을지도 모른다"고 주장해 논란을 더 키웠습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 최강산, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)