스페인 프로축구 셀타 비고, '잔디 병해' 탓에 개막전 연기

▲ 셀타 비고의 홈구장인 발라이도스 경기장

스페인 프로축구 라리가 셀타 비고의 새 시즌 개막전이 경기장 잔디 상태 탓에 연기됐습니다.라리가는 스페인 비고의 발라이도스 경기장 잔디에 병해가 생겨 오는 16일 열릴 예정이던 셀타 비고와 오사수나의 2026-2027시즌 라리가 1라운드 경기를 연기하기로 양 구단 및 스페인 축구협회(RFEF)와 합의했다고 밝혔습니다.셀타 비고 구단에 따르면 경기장 잔디에 곰팡이가 생겨 훼손됐는데 최근 며칠 좋지 않은 기상 여건 때문에 회복 작업마저 더뎌 결국 경기를 연기하게 됐습니다.이 경기는 오는 27일에 열립니다.하지만 오사수나는 자신들에게 불리한 일정이라면서 변경된 경기 일에 강하게 불만을 드러냈습니다.오사수나는 성명을 내고 "셀타 비고의 노력에도 예정된 날짜에 경기를 치를 수 없게 된 상황을 이해한다"면서도 "오사수나와 팬들이 명백하게 가장 큰 피해를 보는 만큼, 경기를 치를 새로운 장소를 찾거나 양 구단 모두 받아들일 수 있는 새로운 날짜를 정하는 것이 합리적"이라고 밝혔습니다.그러면서 "A매치 기간인 9월 24일 또는 25일이 양 팀의 일정에 부담을 주지 않고, 선수들에게도 적절한 회복 시간을 제공할 수 있는 가장 적절한 날짜라는 데 셀타와 합의했다"면서 "라리가와 RFEF 역시 두 구단 사이에 이러한 합의가 있었다는 사실을 알고 있었는데 일방적으로 날짜를 정했다"고 주장했습니다.(사진=게티이미지)