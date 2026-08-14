'임대 생활 종료' 20세 공격수 김민수, 스페인 지로나 1군 등록

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▲ 김민수(왼쪽)와 자스틴 가르시아의 1군 등록 소식을 전한 지로나.

임대 생활을 성공적으로 마친 2006년생 공격수 김민수(20)가 2026-2027시즌에는 스페인 프로축구 지로나의 1군 선수로 뜁니다.지로나는 13일(현지시간) "김민수와 자스틴 가르시아(22)가 2026-2027시즌에 1군 선수로 등록될 예정"이라면서 "이 두 젊은 선수는 키케 알바레스 감독이 이끄는 팀에 정식으로 합류하게 된다"고 알렸습니다.김민수는 주 포지션이 윙어이며 스트라이커로도 뛸 수 있는 공격 자원입니다.2022년 여름 지로나 유소년팀에 합류한 김민수는 그해 10월 B팀에서 데뷔전을 치르고는 팀의 핵심 선수로 자리 잡아 갔습니다.스페인 5부리그에서 경쟁하는 지로나 B팀에서 유럽 무대 적응력을 키워가던 그는 비유럽연합 국가 선수를 최대 3명까지 1군 엔트리에 등록할 수 있는 리그 규정 때문에 좀처럼 1군에 합류하지 못했습니다.그러다가 2024년 8월 지로나와 계약을 2027년까지 연장한 그는 주전급 선수들의 부상이 이어졌던 2024년 10월 1군에 부름을 받아 레알 소시에다드와의 2024-2025시즌 10라운드 홈 경기에서 후반 27분 교체로 그라운드에 나서면서 마침내 라리가(1부 리그) 데뷔전을 치렀습니다.한국 선수로는 역대 8번째 스페인 1부 리그 출전이었습니다.김민수는 이후 같은 해 11월 열린 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 PSV 에인트호번(네덜란드)과 원정 경기에서 후반 33분 교체 투입돼 UCL 무대에도 첫선을 보였습니다.하지만 이후에도 그에게 주어지는 기회는 제한적이었습니다.결국 라리가 3경기, 스페인 국왕컵(코파 델레이) 2경기, UCL 1경기 출전으로 시즌을 마친 김민수는 지난해 7월 더 많은 출전 기회를 찾아 라리가2 안도라로 임대됐습니다.김민수는 임대 이적 후 지난해 8월 3경기에서 1골 2도움을 올리며 이달의 선수상 후보에 오르기도 했습니다.그는 지난 시즌 안도라에서 라리가2 40경기를 뛰고 6골 4도움을 기록하며 인상적인 모습을 보여줬습니다.이제 지로나로 복귀한 김민수는 정식으로 1군에 등록돼 새 시즌을 맞습니다.지로나는 지난 시즌 라리가 19위에 머물러 라리가2로 강등됐습니다.(사진=지로나 구단 SNS, 연합뉴스)