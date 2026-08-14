미국 정부, 2001년 이후 가장 비싼 금리로 30년물 발행

▲ 미국 재무부

미국 정부가 2001년 이후 가장 비싼 금리로 30년 만기 국채를 발행했습니다.끊임없이 급증하는 나랏빚과 여전히 높은 인플레이션에 대한 우려 때문으로 풀이됩니다.미국 재무부가 13일(현지시간) 실시한 250억 달러 규모 30년물 국채 신규 발행 입찰에서 발행 수익률이 5.22%로 결정됐습니다.이는 2001년 이후 최고치입니다.이번 발행 수익률은 전월(5.06%)보다 크게 높습니다.도널드 트럼프 대통령 취임 직전인 2025년 1월(4.91%)과 비교하면 무려 0.3%포인트나 뛴 수준입니다.응찰률은 2.39배로, 직전 6차례 경매 평균보다 높습니다.하루 전 420억 달러 규모의 10년물 발행 수익률은 4.69%로 2007년 이후 가장 높았습니다.이처럼 장기물 발행 수익률이 상승한 것은 국가부채에 대한 우려가 기저에 깔린 데다 인플레이션 우려 때문으로 풀이됩니다.TD 증권의 게나디 골드버그 미국 금리 전략 책임자는 "장기채에 대한 수요가 여전히 존재하지만, 높은 금리를 요구하고 있음을 보여준다"고 해석했습니다.미국 국가부채는 40조 달러까지 급증하면서 국내총생산(GDP) 대비 국가부채 비율이 지난 1분기 말 기준으로 100.2%로 100%를 넘어섰습니다.이 비율이 100%를 넘어선 것은 팬데믹 시기인 2020년 2분기 일시적인 상승을 제외하고 2차 세계대전 직후 이후 처음입니다.미국 의회 산하 의회예산국(CBO)은 GDP 대비 국가부채 비율이 2차 세계대전 이후 최고치인 106%를 2030년까지 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.또 이란과의 전쟁으로 물가가 급등하면서 투자자들의 부담이 커졌습니다.골드버그는 "결국 이는 재무부에 문제가 된다. 재무부는 더 높은 금리로 정부 재정을 조달해야 하기 때문"이라고 말했습니다.미국 국가부채와 차입 비용은 지난 10년간 팬데믹 기간의 막대한 지출로 인해 거의 두 배로 증가했습니다.여기에 이란 전쟁으로 인한 에너지 가격 급등이 연준에 3%를 웃도는 인플레이션을 통제하는 데 어려움을 줄 것이라는 우려도 작용했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)