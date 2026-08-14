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그룹 빅뱅, 우주항공청 홍보대사 위촉…'드림캡슐' 함께한다

김경희 기자
작성 2026.08.14 09:58 수정 2026.08.14 10:09 조회수
우주항공청 홍보대사 위촉된 그룹 빅뱅
▲ 우주항공청 홍보대사 위촉된 그룹 빅뱅

그룹 빅뱅이 우주항공청 홍보대사로 일하게 됩니다.

YG엔터테인먼트는 그룹 빅뱅이 2024년 우주항공청 출범 이후 첫 홍보대사로 위촉됐다면서 앞으로 대한민국 우주항공의 미래 비전과 주요 정책을 대중에게 알리게 된다고 밝혔습니다.

우주항공청 측은 "국민과 함께 대한민국 우주항공의 새로운 도전을 만들어가기 위해 빅뱅을 홍보대사로 위촉했다"며 "앞으로 빅뱅과 함께 다양한 소통 활동을 통해 우주항공에 대한 국민의 관심과 참여를 확대해 나가겠다"고 밝혔습니다.

YG 엔터테인먼트는 우주의 탄생을 뜻하는 '빅뱅'의 그룹명을 살려 이번 데뷔 20주년 기념 월드투어도 우주를 테마로 하고 있다면서, 빅뱅이 지난 20년간 쌓아온 서사와 대한민국 우주항공의 새로운 여정이 자연스럽게 맞물리게 됐다고 설명했습니다.

앞으로 빅뱅은 우주항공 주요 프로젝트와 연계한 국민 참여 프로그램 '드림캡슐'에 함께하게 됩니다.

'드림캡슐'은 팬들로부터 받은 메시지를 코드 이미지로 변환해 누리호 5호에 실어 우주로 발사하는 프로젝트로, 오늘(14일) 오전 10시, 데뷔 20주년을 기념해 오픈하는 웹사이트를 통해 전 세계 V.I.P (팬덤명) 의 사연을 접수합니다.

빅뱅은 오는 19일 오후 새 디지털 싱글 [BiiiG]을 발매하고 오는 21일부터 23일까지 진행되는 고양종합운동장 공연을 시작으로 전 세계 19개 도시, 총 33회에 걸친 데뷔 20주년 월드투어에 돌입합니다.

(사진=YG엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
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