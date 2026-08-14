음주단속 피하려 경찰관·순찰차 들이받고 도주…50대 체포

▲ 음주 운전 단속 (자료사진)

술에 취해 도로에 차량을 세우고 있다가 음주 측정에 나선 경찰관을 치고 달아난 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.인천 논현경찰서는 도로교통법상 음주운전과 특수공무집행방해 혐의로 50대 A 씨를 체포해 조사하고 있다고 오늘(14일) 밝혔습니다.A 씨는 오늘 오전 0시 40분 인천시 남동구 논현역사거리 인근 도로에서 술에 취한 채 차량을 정차하고 있다가 음주 단속을 하려던 경찰관과 순찰차를 치고 달아난 혐의를 받고 있습니다.당시 경찰은 "차가 주행하지 않고 정차해 있다"는 신고를 받고 출동해 음주 측정을 시도했습니다.A 씨는 50대 경찰관 B 씨가 창문을 두드리자 순찰차 뒷부분을 들이받은 뒤 차량을 몰아 도주한 것으로 조사됐습니다.이 과정에서 B 씨가 차량 사이드미러에 팔 부위를 치여 치료를 받고 있습니다.A 씨는 800m가량 달아나다가 경찰에 현행범으로 체포됐으며, 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수치로 확인됐습니다.경찰 관계자는 "A 씨가 당시 마약을 하거나 무면허 상태는 아니었던 것으로 조사됐다"며 "추후 구체적인 경위를 더 조사할 방침"이라고 말했습니다.