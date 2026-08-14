"겁쟁이의 탈출" 박제됐다…SNS 덮친 '트럼프 밈'

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 이란의 암살 기도를 피하려고 기내식 운반 컨테이너를 몰래 타고 전용기에서 군용기로 옮겼다는 사실이 밝혀지면서 이란 매체들이 이를 조롱하는 밈(온라인 유행 콘텐츠)을 집중적으로 소개했습니다.



이란 매체들은 합성 이미지나 인공지능(AI)으로 생성한 동영상으로 겁에 질린 트럼프 대통령을 희화화하는 밈이 SNS에서 확산하고 있다고 보도했습니다.



(구성 : 양현이, 영상편집 : 류지수, 디자인 : 이수민, 출처 : X (@IraninSA, @SororInimicorum, @ag_Journalist , @kumarsubodh_ ,@AlqadmAlthar, 제작 : 디지털뉴스부)