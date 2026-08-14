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전승 질주하던 패기는 어디로…카메라 켜지자 '쭈뼛쭈뼛' U-17 소녀들

작성 2026.08.14 14:37 조회수
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2026 FIVB U-17 여자 세계선수권에서 한국 여자배구 대표팀이 조별리그 5전 전승에 이어 16강에서 필리핀을 꺾고 8강에 올랐습니다.

코트에서는 거침없는 플레이와 발랄한 세리머니를 보여준 선수들, 카메라 앞에서는 영락없는 고교생의 모습이었는데요.

손서연과 장수인이 전승 행진의 비결부터 화제의 세리머니, 그리고 8강을 앞둔 각오까지 직접 전했습니다.

칠레 현지에서 보내온 U-17 대표팀의 풋풋한 셀프 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 만나보세요.

(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)
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