태평양서 중국 견제하던 미 항모 중동으로…다른 항모 대체 투입?

▲ 미국 해군 7함대 소속 핵 추진 항공모함 '조지워싱턴함'(10만t급)이 지난해 11월 군수적재 및 승조원 휴식 등을 위해 부산 남구 해군작전사령부 부산기지에 입항하고 있다.

미국 도널드 트럼프 행정부가 이란 전쟁 장기화 속에 미군 항공모함 에이브러햄 링컨함을 조지 워싱턴함으로 대체할 것으로 알려지면서 미국의 중국 견제 태세에도 변화가 생길 전망입니다.미군의 6번째 니미츠급 핵추진 항모인 워싱턴함은 미국 본토가 아닌 일본 요코스카 기지가 모항으로 지정돼 인도·태평양 지역, 좁게는 동아시아 지역에 상시 배치된 미군의 유일한 항모입니다.미 월스트리트저널(WSJ)은 13일(현지시간) 미 당국자를 인용해 예정된 항모 교대 배치 계획에 따라 워싱턴함이 이란 전쟁을 수행해온 링컨함을 대체하기 위해 중동으로 갈 준비를 하고 있다고 보도했습니다.다만, 워싱턴함의 중동 파견과 관련한 트럼프 행정부나 미군의 공식적 발표는 아직 나오지 않았고, 워싱턴함이 떠난 자리를 다른 항모가 대체할지에 대한 발표나 보도도 없는 상황입니다.워싱턴함이 일본에 상시 전진 배치된 건 2008년입니다.이후 2015년부터 작전 및 대대적인 정비를 위해 일본을 떠났습니다.이후 약 10년 동안 또 다른 미군 항모 로널드 레이건함이 이 자리를 대체했고, 워싱턴함은 2024년 다시 일본에 재배치됐습니다.트럼프 대통령이 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 한국에 오기 직전 일본을 방문했을 때 다카이치 사나에 일본 총리와 함께 승선한 항모가 워싱턴함이었습니다.워싱턴함의 중동 파견은 미국이 현재 직면한 이란 전쟁의 전력 공백을 시급히 메우기 위한 차원에서 이뤄지는 것으로 보입니다.다만, 인도·태평양 지역에서 워싱턴함을 대체할 다른 항모의 투입 가능성도 있어 보입니다.이 지역에서 중국의 군사 위협이 줄지 않고 있는 데다 미국 역시 이 지역을 최우선 순위 전구로 삼고 있기 때문입니다.미 해군 전문매체 USNI 뉴스는 워싱턴함과 링컨함의 교대와 관련한 보도에서 "캘리포니아에서는 시어도어 루스벨트함과 이 항모의 전단이 배치 준비를 하고 있다"고 전했습니다.루스벨트함은 미군의 4번째 니미츠급 핵추진 항모입니다.앞서 지난 3월 미국의 전직 고위 당국자는 한국 등 아시아 국가 특파원들과의 간담회에서 "일부 해병대와 한국에 힘들여 배치한 몇몇 군사력이 떠났다"며 "중국이 타이완 주변에서 전례 없는 수의 출격을 펼치는 시점에 억지력이 이동한 것"이라고 우려했습니다.이 전직 당국자가 언급한 '일부 해병대'는 일본 오키나와에 배치된 제31해병원정대(MEU) 병력 2천500명이 강습상륙함 트리폴리함과 함께 중동에 배치된 것을, '한국에 힘들여 배치한 몇몇 군사력'은 한국 경북 성주군에 배치한 사드(THAAD·고도미사일방어체계) 전력 일부를 중동에 재배치한 것을 각각 지칭한 것이었습니다.이 전직 당국자는 인도·태평양 지역 미군 자산의 중동 파견에 대해 "놀랍다. 가장 심각했던 시기에도 지금처럼 억지력 공백이 없었다"고 비판하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)