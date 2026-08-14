트럼프 "'미국 투자' 외국조선업체, 본국서 최대 2척 건조 승인"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 미국에 투자한 외국 조선업체가 해당 업체의 본국에서 선박 두 척을 건조할 수 있도록 지시했습니다.트럼프 대통령은 이날 서명한 각서에서 미국에 새로운 조선소를 동시에 건설하거나, 미국 내 기존 조선소의 소유권 또는 과반 지분을 확보한 외국 조선업체가 이같은 대상이라고 밝혔습니다.미국 필라델피아의 필리조선소를 인수한 한화의 경우 트럼프 대통령이 언급한 조건에 부합하는 것으로 해석됩니다.트럼프 대통령은 최초 두 척 이후의 모든 선박은 미국 조선소에서 건조해야 한다는 조건을 달았습니다.백악관은 트럼프 대통령의 각서에 대한 설명자료에서 이 각서는 전쟁부가 해안경비대의 중형 쇄빙선 프로그램에서 처음 적용돼 성공을 거둔 핀란드 모델을 바탕으로 미국 조선 산업 기반에 대한 보다 직접적인 투자를 추진하도록 지시한다고 설명했습니다.이어 외국 조선업체들이 미국 조선소에 상당하고 지속적인 투자를 하고, 자신들이 창출하는 일자리를 맡을 미국인 인력을 훈련하는 동안, 이들 업체에는 일시적으로 본국의 모 조선소에서 최대 두 척을 건조할 수 있도록 허용하는 것이라고 덧붙였습니다.