1. 수도권에 '23만+α' 가구 공급…대출 총량 확대



정부가 신규 택지 10만 가구 등 수도권에 23만 가구 이상을 공급하고 재건축-재개발 사업도 속도를 더 높이겠다는 내용의 주택 공급 대책을 발표했습니다. 가계 대출 총량의 올해 증가분 한도를 2배로 늘리고 투기성 비거주 1주택자에 대해서는 전세 대출을 막기로 했습니다.



2. 경남 가뭄 '심각' 지역 5곳…"국가소방동원령 연장"



경남에서 가뭄 '심각' 단계인 지역이 5곳으로 늘었습니다. 소방청은 경남에 대한 국가소방동원령을 당분간 연장하기로 했습니다.



3. "5·18은 소요"…'난장판' 된 이진숙 토론회



국민의힘 이진숙 의원이 주최한 토론회에서 5.18에 대한 반역사적 주장과 폄훼 발언들이 잇따랐습니다. 민주당은 이 의원의 제명을 촉구했고 국민의힘은 당이 관여한 행사가 아니라고 선을 그었습니다.



4. 무기 고갈에 항모 교체까지…전선 확대 '경고음'



중동 전쟁 장기화에 따른 미군의 전력누수와 피로감이 심각한 수준인 것으로 알려졌습니다. 예멘 후티 반군이 사우디 석유 시설을 공격하면서 중동 전체로 전선이 확대될 것이라는 우려가 커지고 있습니다.