"5·18은 소요"…난장판 된 이진숙 토론회

<앵커>



국민의힘 이진숙 의원이 어제(13일) 국회에서 5.18 민주화 운동에 대한 토론회를 열었습니다. 이 자리에서 5.18를 폄훼하는 발언들이 터져나왔고 고성과 주먹질까지 오갔습니다. 민주당은 이 의원 제명을 촉구했는데 국민의힘은 당도 말렸던 행사라며 선을 그었습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



어제 오후 국회 도서관.



국민의힘 이진숙 의원이 새역사국민운동이라는 단체와 공동 주최한 5·18 민주화 운동 관련 토론회입니다.



[이진숙/국민의힘 의원 : 5·18은 특정 진영의 소유물이 돼서는 안 됩니다.]



단체 공동대표는 5·18 민주화 운동 정신을 상징하는 임을 위한 행진곡에 대해서는 "역사의 퇴역물"이라고 깎아내리더니 5·18을 소요 사태라고 부르기도 했는데,



[이영훈/새역사국민운동 공동대표 : 광주에서 있었던 그 열흘 간의 소요 사태입니다. 무엇에 대해서 항쟁했던가 무엇을 타도하고자 했던가….]



5·18에 대한 전두환 책임론을 부정하는 발언까지 잇따랐습니다.



[이영훈/새역사국민운동 공동대표 : 전두환 대통령의 부국과 민주 정치 연착륙입니다.]



[주동식/전 국민의힘 광주광역시 서구갑 당협위원장 : 주사파의 의도도 개입이 돼 있다고 봅니다. 전두환 이야기 나오면 무조건 학살자, 학살자. 전부 가해자고 나쁜 놈으로 만들어낸 거예요.]



토론회 자료집에는 5·18을 광주 사태라 부르면서 '책임이 1980년 당시 군 지휘 계통에서 전혀 관련이 없는 전두환에게 오롯이 전가됐다'거나 '전두환은 광주에서 봉기한 정의로운 민중을 학살한 자로 매도됐다'는 식의 반역사적 주장까지 실렸습니다.



토론회는 청중들 간에 서로 고성과 주먹질이 오가거나 물을 뿌리는 등 아수라장이 됐습니다.



[토론회 참석 청중 : 5·18은 폭동이고 내란이야!]



이 의원은 오히려 장내 소란을 더 부추기는 듯한 발언을 하기도 했습니다.



[이진숙/국민의힘 의원 : 이런 소란 사태로 인해서, 행사가 중단되도록 하는 것이 특정 세력의 목표입니다.]



국민 상식과 동떨어진 주장만 난무한 토론회에 대해 민주당은 국회를 5·18 민주화운동 폄훼의 장으로 전락시켰다며 국민의힘은 이 의원을 제명하라고 촉구했습니다.



국민의힘은 "이 의원에게 행사 취소를 요청했지만 거절당했다"면서 당이 관여한 것이 아니라 개인 차원 행사라고 선을 그었습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 김예지)