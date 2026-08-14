미국, 하루 새 사형 3건 연이어 집행…16년 만에 처음

▲ 사형이 집행된 테네시주 리버벤드 교도소

미국에서 16년 만에 하루 3건의 사형이 연달아 집행됩니다.오클라호마 교정당국은 여자친구를 살해한 혐의로 사형 선고를 받은 70살 카를로스 쿠에스타-로드리게스에 대한 사형을 현지시각 13일 오전 독극물 주사 방식으로 집행했다고 AP통신이 보도했습니다.쿠에스타-로드리게스는 이날 사형 집행으로 올해 오클라호마주에서 처형된 세 번째 인물이자, 공화당 소속 케빈 스팃 주지사 재임 8년간 처형된 20번째 사형수가 됐습니다.그는 2003년 헤어지려던 여자친구를 총으로 살해한 혐의로 사형을 언도받고 복역해왔습니다.변호인단은 지난달 열린 사면·가석방위원회에서 그가 쿠바에서 불우한 어린 시절을 보내고 뇌손상과 외상후스트레스장애(PTSD), 우울증 등을 앓고 있다며 종신형 감형을 요청했으나 받아들여지지 않았습니다.테네시주에서도 1985년 모텔 청소부를 흉기로 살해한 혐의로 사형 선고를 받은 66세 앤서니 대럴 하인스가 같은 방식으로 이날 오전 처형됐습니다.하인스는 두 차례 뇌졸중을 앓은 탓에 혈관이 가늘어지고 근육이 위축되는 증상을 앓고 있어 주사를 통한 형 집행이 실패할 가능성이 높다며 주지사와 법원을 상대로 이의를 제기했으나 기각됐습니다.앨라배마주는 2021년 5세 아동을 성폭행하고 살해한 혐의가 인정된 42세 제러미 윌리엄스의 사형을 집행할 예정입니다.윌리엄스는 피해 아동의 어머니에게 2,500달러를 주고 이 같은 범행을 저질렀으며 범행 장면을 영상으로 촬영하기까지 했습니다.그는 항소를 포기하고 조속히 사형을 집행해 달라고 요청했습니다.앨라배마주는 지난 6월 질소 가스를 사용하는 사형 집행이 위헌 판결을 받았지만 이날 형 집행은 독극물 주사 방식을 채택해 영향이 없을 것으로 보입니다.피해 아동의 어머니는 아동 성매매 혐의를 인정하고 20년 형을 살고 있습니다.앨라배마주의 사형이 예정대로 실행된다면 2010년 1월 7일 이후 약 16년 만에 하루 3건의 사형 집행이 이뤄지게 됩니다.지난 2018년에도 하루 3건의 사형이 예정된 적이 있으나, 당시에는 형 집행 유예 결정과 기술적 문제 등으로 두 건이 미뤄져 한 건만 진행됐습니다.미국에서는 지난해 11개 주에서 사형이 집행됐으며, 이날 예정된 사형이 진행되면 올해 사형을 집행한 주는 6곳이 됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)