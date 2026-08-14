뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

하영, 증조부 친일 논란 후폭풍…인터뷰도 취소

고희경 기자
작성 2026.08.14 08:01 조회수
PIP 닫기
배우 하영 씨가 증조부의 친일 행보 논란에 후손으로서 사죄한다는 입장을 낸 가운데, 출연한 콘텐츠들이 비공개로 전환되는 등 후폭풍이 이어지고 있습니다.

그제(12일) 하영 씨는 SNS에 증조부 안상호의 과오를 무겁게 받아들이고 후손으로서 진심으로 사과한다는 글을 올렸습니다.

가족사를 가볍게 언급한 점을 반성하고 앞으로 역사를 대하는 데 좀 더 신중하겠다고 말했는데요.

하지만 논란이 계속되자 드라마 홍보를 위해 촬영했던 웹 예능과 유튜브 콘텐츠는 비공개 전환되거나 공개를 미뤘고, 오늘 진행될 예정이던 인터뷰도 취소됐습니다.

6년 전 안상호를 독립운동가로 소개한 안양시 공식 블로그 글도 문제가 됐는데요.

최근 안양시는 해당 게시물을 비공개 처리하면서 당시에는 친일 행적을 파악하지 못한 상황이었다고 말했습니다.

(화면출처 : 하영 인스타그램·안양시 공식 블로그)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지