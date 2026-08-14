뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

숏드라마 '아버지의 집밥', 9월 극장서 공개

고희경 기자
작성 2026.08.14 07:58 수정 2026.08.14 08:00 조회수
PIP 닫기
이준익 감독이 연출한 숏드라마 '아버지의 집밥'이 다음 달 극장에서 상영됩니다.

감독은 세로형 프레임 안에서 캐릭터의 깊은 구석을 관찰할 수 있을 거라고 말했습니다.

[요리를 못하게 되는 병이죠. 그럼 이제 다신 당신 밥을 못 먹잖아.]

다음 달 9일 공개되는 '아버지의 집밥'은 40년 동안 삼시 세끼 집밥만 찾던 아버지가 갑자기 요리를 못하게 된 어머니 대신 처음으로 부엌에 들어서며 벌어지는 이야기입니다.

평생 받아보기만 했던 한 끼를 직접 차리게 된 아버지의 요리 도전기를 유쾌하게 풀어냈는데요.

이준익 감독의 첫 숏드라마 연출작으로 배우 정진영, 이정은, 변요한 씨 등이 출연했습니다.

짧은 분량과 세로형 화면으로 만들어진 모바일 콘텐츠가 극장에서 먼저 공개되는 것은 이번이 처음인데요.

이 감독은 세로형 프레임 안에서 "캐릭터의 깊은 구석까지 선명하게 관찰할 수 있을 것"이라고 말했습니다.

(화면출처 : 레진스낵)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지