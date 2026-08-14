[날씨] 오늘 내륙 소나기…서울 33도·대구 34도

오늘(14일)은 전국 곳곳에 소나기 소식이 있습니다.



양은 최대 40mm가 예상되고요, 곳에 따라서 돌풍과 벼락을 동반해 요란하게 쏟아질 수 있어 주의하셔야겠습니다.



동해안 지역은 오늘까지 최고 50mm의 비가 더 이어지겠습니다.



한편 광복절 연휴에도 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



토요일까지는 전국 내륙에 소나기 예보가 있고요.



일요일 오전부터 대체 휴일인 월요일 밤사이 전국에 비 소식이 있는데, 아직까지 구체적인 강수량이 나오지는 않았지만 남풍이 유입되면서 남해안과 지리산 부근에 강하고 많은 비가 예상돼 주의하셔야겠습니다.



한편 고온 다습한 공기가 유입되면서 다시 강원도를 제외한 전국 곳곳으로 폭염주의보가 내려졌습니다.



말복인 오늘 전국의 낮 기온 서울이 33도, 대구가 34도까지 크게 오르겠습니다.



연휴 동안 비가 내리면서 낮 더위는 잠시 주춤하겠는데요.



비가 그치고 나면 다시 더워지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)