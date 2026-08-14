[한반도포커스] 한일 연달아 때린 북한…'힘의 균형 깨질라'

<앵커>



김아영 기자와 북한 관련 다른 이슈들도 더 짚어보겠습니다.



김 기자, 북한이 요즘 연일 일본을 비판하고 있다고요?



<기자>



이달 들어서 북한 주민들이 보는 노동신문에 실린 일본 관련 비판 기사들을 세어봤는데요.



13일 기준으로 11건이었습니다.



내일(15일)이 마침 광복절이기도 한데, 일제 시기 비판을 빼고 별도로 센 숫자만 이렇습니다.



북한이 특히 비판하고 있는 건 일본의 이른바 비핵 3원칙 변화 조짐입니다.



일본은 '핵무기를 보유하지도, 제조하지도, 반입하지도 않는다'는 것을 국시로 삼아왔죠.



그런데 다카이치 총리 취임 이후에 핵무기 반입 금지 부분을 재검토하려는 것 아니냐는 관측들이 모락모락 제기되고 있습니다.



노동신문은 "일본의 핵보유 시도는 싹부터 단호하게 잘라버려야 한다"면서 견제하고 나섰습니다.



<앵커>



그제는 우리 정부가 추진하고 있는 핵추진 잠수함 도입 계획에 대해서도 경고를 하기도 했다고요?



<기자>



그제 담화 같은 경우는 북한의 일본 비판 움직임과 묶어서 살펴볼 만한데요.



북한에서 대남 분야를 맡은 외무성 제1부상 겸 10국 국장인 장금철이라는 인물이 낸 담화 내용 짚어보겠습니다.



한국의 핵추진 잠수함 보유는 일본 등 아시아 태평양의 핵도미노를 초래할 수 있다, 한국이 핵추진 잠수함을 추진하면 생존 불가한 보복 공격으로 응대하겠다고 엄포를 놨습니다.



북한이 일본과 한국의 군사적인 움직임에 연일 이렇게 반발하고 나서는 건 동북아에서 힘의 균형이 깨지는 것을 우려하는 것 아니냐는 해석이 가능해 보입니다.



미국의 핵우산과 자신들이 가진 핵무기로 힘의 균형을 일정 정도 확보했다고 판단하고 있는데, 일본의 핵무기가 반입이 되거나 한국이 핵추진 잠수함을 갖게 되면 다른 상황이 펼쳐질 수 있다는 일종의 위기 의식을 갖고 있다는 겁니다.



북한이 핵을 이미 가지고 있기 때문에 어찌 보면 적반하장의 인식이라고도 볼 수 있을 텐데요.



기본적으로 우리가 추진하는 핵추진 잠수함은 원자력을 동력으로 쓰는 것이지, 핵무기가 탑재된 것도 아닙니다.



(영상편집 : 정성훈)