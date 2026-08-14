남양주·염창공원…수도권 10만 가구 신규 공급

<앵커>



정부가 1.29 대책 이후 반년 만에 주택 공급 대책을 추가로 내놨습니다. 우선 서울 강서와 경기도 남양주, 광주에 2만 7천여 가구를 포함해 모두 10만 가구를 신규 공급하기로 했습니다. 특히 공급 속도에 방점을 뒀습니다.



먼저 백운 기자가 보도합니다.



<기자>



정부가 오늘(13일) 공개한 수도권 신규 공공주택지구 물량은 남양주 와부읍 2만 1천700가구, 경기 광주역세권 4천500가구, 서울 강서구 염창공원 1천 가구 등 2만 7천여 가구입니다.



가장 규모가 큰 남양주 부지는 경의중앙선 도심역과 인접한 그린벨트 지역으로 2030년 상반기 착공에 들어간다는 목표입니다.



최근 후보지로 거론된 서울 강남권 그린벨트와 용산 어린이정원은 이번 발표에 포함되지 않았습니다.



정부는 올해 안에 7만 3천 가구 규모의 후보지를 추가로 발표할 계획입니다.



[김윤덕/국토교통부 장관 : 역세권 등 입지가 우수한 곳에 신규 공공주택지구를 지정해 10만 호 이상을 공급하겠습니다.]



정부는 추가 후보지 발표 전까지 서울과 서울 인접 수도권의 그린벨트 지역을 토지거래허가구역으로 한시 지정했는데, 추가 후보지에도 그린벨트가 포함될 가능성이 높습니다.



[김윤덕/국토교통부 장관 : 그린벨트 잘 보존해야 되겠죠. 하지만 저희가 집을 짓겠다고 하는 건 3·4등급의, 이미 상당히 훼손된 지역을 중심으로 진행하는 거기 때문에 좀 더 적극적으로 주택 공급을 준비하고 있다는 말씀을….]



신규 택지 물량에다 기존 공공택지 조기 착공, 도심·민간 공급 확대 물량을 더해 수도권에 모두 23만 가구 이상을 추가 공급하겠다는 것이 정부 구상입니다.



이번 대책에서 공급 물량만큼 강조된 것은 '속도'입니다.



3기 신도시는 발표부터 주택 착공까지 평균 68개월이 걸렸는데 인허가와 보상, 부지 조성 등을 동시에 추진하고 기간을 단축해 37개월까지 줄이겠다는 겁니다.



기존 공공택지도 착공 시기를 1~2년 앞당겨 2030년까지 8만 9천 가구를 조기 착공하겠다고 밝혔습니다.



정부는 총리 주재 점검 회의를 열어 사업 진행 상황을 주 단위로 관리해 속도전을 뒷받침할 예정입니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 이상민, 디자인 : 임찬혁·최재영)