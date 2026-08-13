쿠릴 열도 처음 방문한 푸틴…다카이치 "강력 항의"

<앵커>



푸틴 러시아 대통령이 일본과 영유권 분쟁 중인 쿠릴 열도를 처음으로 방문했습니다. 일본을 겨냥한 행보에 다카이치 총리가 즉각 격앙된 반응을 보이면서 동북아 지역의 군사적 긴장도 고조되고 있습니다.



도쿄 문준모 특파원입니다.



<기자>



블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오늘(13일) 쿠릴 열도 남단 에토로후섬을 직접 방문해 러시아 함대를 시찰했습니다.



일본이 북방 영토라고 부르며 러시아와 영유권 갈등을 빚고 있는 곳입니다.



쿠릴 열도까지 푸틴이 간 것은 이번이 처음인데, 일본을 겨냥한 행보임을 드러냈습니다.



[블라디미르 푸틴/러시아 대통령 : 일본이 처음으로 방위백서에서 러시아를 주요 위협으로 지목했습니다. 우리는 위협한 적이 없습니다.]



다카이치 총리는 기자 회견을 자청해 강하게 항의했습니다.



[다카이치 사나에/일본 총리 (오늘 오후) : 북방 영토는 역사적으로도, 국제법상으로도 일본 고유의 영토입니다. 일본 국내의 대러 감정을 악화시키는 행위로 중장기적인 관계 회복을 어렵게 만들었습니다.]



러시아의 전신인 소련은 1945년 2차 대전 막바지에 이 지역을 점령한 뒤 일본인을 추방하고 군대를 주둔시켰습니다.



인구는 2만 명에 불과하지만 금, 은 등 광물 자원과 수산 자원이 풍부한 지역입니다.



푸틴이 러시아가 실효 지배 중인 이곳을 찾은 것은 우크라이나를 지원하는 일본을 견제하려는 의도로 보입니다.



다카이치 총리는 지난달 프랑스 파리에서 열린 서방 정상 간 회의에 메시지를 보내 우크라이나 지원과 대러시아 제재를 지속하겠다고 밝혔습니다.



푸틴은 어제 "일본이 우크라이나 사태의 근본 원인을 제대로 파악하지 않고 러시아에 일방적인 제재를 가했다"며 불만도 드러냈습니다.



러시아군은 중국군과 함께 지난 6월 일본 남쪽 공해상에 폭격기를 띄우고 지난달에는 일본 오키노토리시마 남서쪽 해역에서 합동 해군 훈련을 하는 등 군사적 긴장을 점차 높이고 있습니다.



(영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 강윤정)