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[비디오머그] 콜롬비아 강진 구조 현장에서 마주한 뜻밖의 순간들...

작성 2026.08.17 10:14 조회수
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지난 10일 현지 시간으로 오전 7시 34분 콜롬비아 서부를 강타한 규모 7.4의 지진의 피해가 상당한 가운데, 실종자 수색 작업이 밤낮 이어지고 있습니다.

공식 집계된 사망자 수가 216명, 실종자 수는 최소 195명으로 발표되었지만, 비공식 집계상 실종자는 4천 명에 육박할 거라는 현지 보도가 나오기도 했는데요.

구조대와 시민 모두가 손과 마음을 모은 구조 현장을 영상으로 담았습니다.

(구성 : 이세미, 편집 : 박서연, 디자인 : 박유민, 내레이션 : 여현교, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
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