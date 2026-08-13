[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…염창·남양주·광주에 2.7만 호…수도권 23만+α

1. 정부가 수도권에 10만 호 규모의 신규 택지를 조성하기로 하고 새로운 택지 후보지 3곳을 우선적으로 발표했습니다. 새 택지 후보지 3곳의 공급 물량은 경기도 남양주시 와부읍 일대 2만 1천 호, 경기도 광주시 장지동 일원에 4천500호, 그리고 서울 강서구 염창동 일대에 1천 호 등 2만 7천 호 규모입니다. 정부는 올해 안에 7만 3천 호 이상 추가 발표해서 모두 10만 호, 그리고 기존 발표문까지 합해서 수도권에 23만 호 이상의 공급 효과가 기대된다고 강조했습니다. 태릉 CC와 과천 경마장, 방첩사 등 지난 1월에 공급 계획을 발표한 부지는 2029년까지 착공에 들어갈 계획이라고 정부는 덧붙였습니다.



2. 서울경찰청 사이버수사대가 무소속 한동훈 의원의 이른바 당원 게시판 사건과 관련해서 국민의힘 서버 관리업체를 압수수색했습니다. 정희용 국민의힘 사무총장은 "어제(12일) 서버 관리업체에 대해서 압수수색이 있었던 건 맞다"며 "최소한의 범위에서 수사에 협조했다"고 말했습니다. 최근 경찰은 당원 게시판을 관리했던 당 홍보국 관계자를 소환해 조사하고 국민의힘 사무처에 게시판 서버 자료 보존을 요청하는 등 수사를 계속해 왔습니다.



3. 국세청이 KB국민은행의 탈세 혐의를 포착하고 특별 세무조사에 착수했습니다. 서울지방국세청 조사 4국은 오늘 오전 서울 여의도 KB국민은행 신관에 조사요원 30여 명을 투입해서 관련 자료를 확보하고 있습니다. 구체적인 사유는 확인되지 않고 있는데, 앞서 조사 4국은 지난 5월 하나금융지주와 메리츠증권을 대상으로 비정기 세무조사를 진행하기도 했습니다.



4. 반가운 소식입니다. 지난달 임시 휴업에 들어갔던 홈플러스가 오늘 전국 67개 매장의 문을 다시 열었습니다. 이 매장들은 지난 7일부터 임시로 영업을 재개했는데 오늘 정상 운영을 시작한 겁니다. 홈플러스는 정식 재개장에 맞춰서 반값 한우 행사 등 대규모 할인 행사도 준비했다고 밝혔습니다.