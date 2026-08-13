"커피 그라인더, 분쇄 범위·소음 차이…선호 추출방식 확인해야"

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▲ 커피 그라인더 비교 표

커피 그라인더(원두 분쇄기) 제품마다 분쇄 범위, 소음, 가루 잔류랑 등 주요 성능에 차이가 있다는 조사 결과가 나왔습니다.한국소비자원은 시중에 판매되는 커피그라인더 8개 제품의 품질과 안전성을 시험 평가한 결과를 오늘(13일) 발표했습니다.조사 대상은 드롱기, 브레빌, 쿠쿠전자, 하리오, 브라운, 페이마, 코맥, 딜리코 제품입니다.분쇄할 수 있는 입자 크기의 범위를 확인한 결과, 하리오 제품이 79~2,614㎛로 범위가 가장 넓었고 브라운 제품은 428~1,388㎛로 범위가 가장 좁았습니다.분쇄 범위가 넓은 제품일수록 다양한 추출방식으로 커피를 즐길 수 있습니다.분쇄된 커피 가루의 입자가 작을수록 에스프레소 같은 고압 추출, 입자가 클수록 핸드드립·콜드브루 같은 필터·침출식 추출 방법이 추천됩니다.20ｇ의 원두를 1회 분쇄할 때 소요되는 시간을 확인한 결과, 가장 미세한 분쇄 단계에서는 제품 간 최대 3.5배, 가장 굵은 분쇄단계에서는 최대 4.1배 차이가 있었습니다.가장 미세한 분쇄단계에서는 코맥 제품이 17초로 가장 짧았고, 하리오 제품이 60초로 가장 길었습니다.가장 굵은 분쇄단계에서는 드롱기 제품이 8초로 가장 짧았고, 브라운 제품이 33초로 가장 길었습니다.제품을 중간 분쇄단계로 작동할 때 발생하는 소음은 무선 청소기와 유사한 수준이었으며, 쿠쿠전자 제품이 77데시벨로 소음이 가장 작았습니다.투입한 원두 대비 기기에 남게 되는 커피 가루의 비율을 측정한 결과, 딜리코와 페이마 제품이 타제품보다 상대적으로 높았습니다.분쇄된 커피 가루가 적게 남을수록 원두 사용량을 절약할 수 있고, 위생관리가 용이하다는 특성이 있습니다.전기적 안전성, 이상 운전 문제, 의무 표시사항 준수 여부는 모든 제품이 관련 기준에 적합했습니다.한국소비자원은 "커피 그라인더를 구입할 때 평소 선호하는 커피 추출 방식에 맞는 분쇄범위를 제공하는지 확인해야 한다"면서 "기기를 청소할 때는 본체 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의해 달라"고 당부했습니다.(사진=한국소비자원 제공, 연합뉴스)