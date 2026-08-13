카카오뱅크 노조, 내일 하루 2차 파업…"요구 관철까지 투쟁 지속"

▲ 경기도 성남시 카카오뱅크 본사 모습.

인터넷전문은행 카카오뱅크 노동조합이 성과 보상 개선을 요구하며 내일(14일) 하루 동안 전면 파업에 나섭니다.오늘(13일) 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 전날 준법 투쟁에 이어 내일 전일 파업에 돌입한다고 밝혔습니다.지난달 31일 인터넷전문은행 처음으로 전일 파업을 한 데 이어 약 보름 만의 추가 파업입니다.카카오뱅크 노조는 전날부터 연장근무와 휴일근무를 거부하는 준법투쟁도 하고 있습니다 카카오뱅크 노조는 파업에 따라 사내 연례 기술 콘퍼런스 행사인 '코드러너' 행사에 불참할 것이라고 밝혔습니다.노조 측은 "회사는 코드러너 행사를 통해 구성원들의 기술적 경험과 지식, 협업의 성과를 기술 문화로 홍보해왔다"면서 "그러나 그러한 성과를 만들어 온 구성원들이 합리적이고 투명한 성과 보상과 임금 인상을 요구하자 책임 있는 해결책을 제시하지 못하고 있다"고 밝혔습니다.노조는 파업 이후에도 회사 측이 조합원의 요구를 받아들이지 않는다면 준법투쟁과 추가 파업을 이어갈 방침입니다.노조 측은 "은행 업무에 직접적인 영향을 줄 수 있는 연속 파업을 포함한 강도 높은 쟁의 행위를 준비하고 있다"고 밝혔습니다.카카오지회 서승욱 지회장은 "지난달 31일 파업은 끝이 아니라 시작이었다"며 "회사가 구성원의 노동과 성과를 정당하게 존중하고 실질적인 교섭안을 제시할 때까지 행동을 멈추지 않을 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)