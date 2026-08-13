지난달 자동차 수출 62억 달러 넘어…역대 7월 중 최대

▲ 수출 기다리는 자동차

지난달 자동차 수출액이 62억 달러를 넘어서면서 역대 7월 중 최대치를 달성했습니다.자동차 내수 판매량과 생산량도 나란히 증가한 가운데 친환경차는 국내외에서 꾸준한 인기를 이어갔습니다.산업통상부가 오늘(13일) 발표한 '7월 자동차 산업 동향'에 따르면 지난 7월 자동차 수출액은 전년 동월 대비 7.0% 증가한 62억 4천만 달러를 기록했습니다.역대 7월 최대 수출액인 2023년의 59억 달러를 넘어선 숫잡니다.수출은 친환경차를 중심으로 호조세를 보였습니다.친환경차 수출액은 전년 동월 대비 25.5% 증가한 25억 9천만 달러로 전체 수출액의 41.5%를 차지했습니다.이중 전기·수소차는 31.9% 증가한 9억 4천만 달러, 하이브리드차는 22.2% 증가한 16억 5천만 달러로 집계됐습니다.내연기관차는 36억 5천만 달러로 3.1% 감소했습니다.지역별로는 주력시장인 북미와 유럽연합(EU)을 중심으로 수출이 증가했습니다.북미 수출액 18.0% 증가한 32억 5천만 달러, EU 수출액은 23.5% 증가한 8억 8천만 달럽니다.산업부는 주요 완성차 업계의 하계휴가 시점이 8월로 이동해 조업일수가 증가한 점과 친환경차, 스포츠유틸리티차(SUV) 차종에 대한 견조한 수요가 수출 증가를 뒷받침한 것으로 해석했습니다.아시아(27.1%↓), 중남미(7.4%↓) 등으로의 수출은 감소했으나, 중동 수출은 전년 동월 대비 12.7% 증가한 4억 3천만 달러를 기록하며 8개월 만에 증가세로 돌아섰습니다.지난달 내수 판매량은 13만 9천대로 0.5% 늘었습니다.친환경차 판매량이 8만 4천 대(14.6%↑)로 전체 내수 판매의 60%를 차지했고, 이중 전기차 판매는 47.5% 늘어 3만 6천 대에 달했습니다.승용차 모델별로 보면 테슬라 모델Y(8,705대)가 그랜저(8,532대), 셀토스(7,427대) 등을 제치고 지난달 내수 판매 1위 자리를 다시 꿰찼습니다.자동차 생산은 역시 조업일수 증가 등의 요인으로 작년 7월보다 11.3% 증가한 35만 2천 대를 기록했습니다.한편, 산업부는 이날 서울 서초구 한국자동차모빌리티산업협회에서 현대자동차, 한국GM, KG모빌리티, 르노코리아 등 완성차 4개사, 자동차협회를 비롯한 유관기관 관계자들과 업계 간담회를 열고 하반기 전망과 미래차 전환, 생태계 상생협력 방안 등을 논의했습니다.완성차 업계는 글로벌 전기차 생존 경쟁이 격화하는 상황에서 연간 400만 대 이상의 안정적인 국내 생산기반을 유지하는 것이 중요하다며 정부의 정책 지원을 요청했습니다.또 미래차 중심의 부품산업 생태계 전환, 완성차사와 부품업계의 상생 생태계 구축 등을 위해 정부와 힘을 모으기로 했습니다.(사진=연합뉴스)