청년내일저축계좌 가입자, 3년 새 월평균 소득 50만 원 이상↑

▲ 2022년 서울의 한 주민센터에서 청년내일저축계좌 신청하는 모습

저소득 청년을 위한 청년내일저축계좌 가입자의 경우 계좌를 보유한 동안 소득과 저축액 등이 늘면서 재무 건전성이 개선됐다는 분석이 나왔습니다.보건복지부는 2022∼2023년 '청년내일저축계좌'에 가입한 3천241명을 대상으로 사업 참여 전후 사회·경제적 변화 등을 분석한 결과, 이같이 나타났다고 오늘(13일) 밝혔습니다.청년내일저축계좌는 일하는 저소득층 청년이 꾸준히 저축하면, 정부가 가구소득과 근로소득에 따라 저축액을 지원해 3년 만기 이후 목돈을 마련할 수 있도록 돕는 자산 형성 지원 상품입니다.2022년 가입자의 경우, 총소득이 2022년 월평균 182만 8천 원에서 2025년 234만 9천 원으로 52만 1천 원(28.5%), 이듬해 가입자의 경우 2023년 198만 1천 원에서 2025년 250만 6천 원으로 52만 5천 원(26.5%) 늘었습니다.저축액은 각각 36만 9천 원에서 49만 4천 원으로 12만 5천 원(33.9%), 47만 8천 원에서 57만 3천 원으로 9만 5천 원(19.9%) 증가했습니다.또, 고용 안정성도 높아진 것으로 조사됐습니다.상용직 비중은 2022년 가입자의 경우 41.1%에서 45.2%로 4.1%포인트(p), 2023년 가입자의 경우 42.7%에서 49.8%로 7.1%p 각각 상승했습니다.근로소득은 2022년 가입자의 경우 135만 2천 원에서 178만 4천 원으로 43만 2천 원(32.0%), 2023년 가입자의 경우 157만 7천 원에서 192만 5천 원으로 34만 8천 원(22.1%) 늘어났습니다.복지부는 이 밖에도, 가입자의 자가 주택 거주 비율과 일반·임대 아파트 거주 비율이 꾸준히 상승했고, 주거 만족도도 증가 추세여서 전반적인 주거 여건이 개선된 것으로 보인다고 분석했습니다.김문식 복지부 복지정책관은 "일하는 저소득 청년의 자립을 더욱 효과적으로 지원할 수 있도록 사업을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)