"마스크 없이 5분도 못 버텨…눈 못 뜨겠다" 참혹한 현장

▲ 평택 위험물창고 화재 현장

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"탄내가 너무 심해서 눈을 뜰 수가 없어요. 공장 유리창이 다 녹아내렸다니까요."오늘(13일) 오전 9시 경기 평택시 청북읍 토진리 특수물류센터 '피제이케이(PJK) 평택1센터'.지난 11일 새벽 국가소방동원령까지 내려졌던 대형 화재의 현장은 마치 폭격을 맞은 듯 까만 잿가루만 남은 상태였습니다.형체를 알아볼 수 없을 정도로 전소한 건물 안팎에는 엿가락처럼 휘어진 H빔과 화학물질을 담았던 집기류가 나뒹굴고 있었습니다.소방 당국이 중장비를 동원해 잔해를 치웠지만, 현장은 여전히 전쟁터를 방불케 했습니다.불길이 완전히 잡힌 지 36시간이 지났음에도 매캐한 냄새는 코를 찔렀습니다.현장 수십ｍ 앞까지 다가가니 마스크 없이는 5분도 버티기 힘들 정도로 맵고 쓴 냄새가 진동했습니다.인근 공장 관계자와 주민들은 참혹한 현장을 지켜보며 한숨을 내쉬었습니다.화재 현장에 수십m 인접한 자동차 부품공장 대표 장 모 씨는 오늘 오전 공장을 방문한 화재보험사 관계자들에게 화재 당시 열기로 녹아내린 유리창 등 곳곳의 피해 상황을 설명했습니다.장 씨는 "화재 당시 엄청난 열기로 시설물이 다 녹아내렸다"며 "지금도 냄새가 너무 심해 정상적인 업무가 불가능할 지경"이라고 호소했습니다.그는 "다른 창고에도 위험물이 보관돼 있다고 들었다"며 "정확한 발화 원인을 밝혀야 주변에서 일하는 사람들도 안심할 수 있을 것"이라고 말했습니다.실제 화재가 발생한 PJK 평택1센터는 위험물 보관 허가량만 총 1천255만ℓ에 달하는 대규모 특수물류시설입니다.불이 처음 난 1층짜리 창고동에도 인화성 액체인 제4류 위험물 100여 종과 일반 화학물질 등 191만ℓ의 보관 허가가 나 있었습니다.지난 11일 0시 3분 이곳에서 시작된 불은 위험물질을 타고 거세게 번지면서 인접 창고동까지 집어삼켰습니다.소방 당국은 화학물질로 인한 연소 확대 가능성을 우려해 대응 단계를 잇달아 상향하고 국가소방동원령까지 발령했습니다.발생 21시간여 만인 같은 날 오후 9시 17분 불은 완전히 꺼졌습니다.오늘 오전 9시 40분쯤부터 고요하던 화재 현장에는 과학수사 차량을 비롯한 관계기관 차량들이 하나둘 들어서기 시작했습니다.오전 10시가 되자 경기소방재난본부와 경기남부경찰청, 국립과학수사연구원, 한국가스공사, 한국전기안전공사 등 5개 기관 관계자 20여 명이 합동 감식에 나섰습니다.'사고조사'라고 적힌 조끼와 하얀색 감식 복장을 입은 합동감식반은 현장 이곳저곳을 살피며 화재 발화 지점을 탐색했습니다.잔해를 피하면서 조심스럽게 이동하고 현장 내 특정 장소에서 모이는 등 주의 깊게 현장을 살피는 모습이었습니다.경찰과 소방 당국은 합동 감식 결과와 CCTV 분석, 업체 관계자 조사 등을 토대로 대형 위험물 창고를 집어삼킨 불이 어디서, 어떻게 시작됐는지를 규명할 방침입니다.(사진=연합뉴스)