광주대표도서관 공무원 금품수수 정황…혐의 일부 인정

<앵커>



광주대표도서관 붕괴 사고를 수사해 온 경찰이 광주시 종합건설본부 소속 공무원 등 관계자들의 금품 수수 정황을 수사하고 있습니다. 이들은 경찰 조사에서 일부 혐의를 인정한 것으로 알려졌습니다.



KBC 임경섭 기자입니다.



<기자>



접합부 용접 불량과 감리 소홀 등 전 과정에 걸친 부실로 총체적 인재로 드러난 광주대표도서관 붕괴 사고.



경찰은 광주시 종합건설본부 직원 등 관계자들의 금품 수수 의혹을 들여다보고 있습니다.



공무원 등 공사 관계자들은 공동 시공사로 광주대표도서관 공사에 참여한 홍진건설로부터 금품을 수수하거나 요구한 혐의를 받고 있습니다.



경찰 조사에서 해당 관계자들은 일부 혐의를 인정한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 시공사의 비자금 조성 의혹을 수사하던 중 금품이 오간 정황을 포착하고 수사를 이어왔습니다.



한편 경찰은 용접 불량 보고를 받고도 적절한 조치를 취하지 않는 등 관리를 부실하게 한 혐의로 종합건설본부 팀장과 주무관을 불구속 송치했습니다.



함께 입건한 본부장을 비롯해 고위직 2명은 혐의가 없다고 보고 불송치했습니다.



앞서 행정안전부와 국토교통부는 이번 사고와 관련해 접합부의 용접 불량과 품질 관리 미흡, 감리와 발주청의 관리·감독 소홀이 복합적으로 작용했다고 진단했습니다.



경찰은 수사 중인 사안이라며 구체적인 내용을 밝힐 수 없다고 답했습니다.



(영상취재 : 염필호 KBC)



KBC 임경섭